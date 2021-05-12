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    疫情再起日本新增6242例確診...本月累計4日破6000例

    日本昨全境新增6242例確診病例、113例死亡病例。圖為大阪街景。（法新社）

    日本昨全境新增6242例確診病例、113例死亡病例。圖為大阪街景。（法新社）

    2021/05/12 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，日本境內疫情嚴峻，單日新增疫情僅隔1日又重回單日6000例以上記錄；根據最新統計，日本昨全境新增6242例確診病例、113例死亡病例。

    根據《NHK》報導，日本全境11日增加6242確診病例，繼本月9日的6488例之後再回單日新增6000例以上紀錄，本月已累計4日維持在單日新增6000例以上；觀察9日各地疫情，仍以大阪府新增974例數量居首，而東京都增925例居次，愛知縣則以單日新增578例位列第三。

    除此之外，日本11日增113例死亡病例，為第2次緊急事態解除（3月21日）後次高紀錄，僅次於7日的148例；其中，大阪府佔55例、兵庫縣佔14例，其他縣市則各別為1至5例不等。重症病例部分，日本11日新增24例重症病例，使重症病例患者累計達1176例。

    截至最新統計，日本累計確診病例達65萬3647例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1萬1108例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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