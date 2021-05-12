非洲男坐擁16妻150個小孩 定時程表每日與4名妻嘿咻

非洲辛巴威男子奈陽多羅（Misheck Nyandoro）坐擁16個妻子和151個小孩。（翻攝自鏡報）

2021/05/12 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕非洲辛巴威男子奈陽多羅（Misheck Nyandoro）坐擁16個妻子和151個小孩，他表示每日都會遵照時程表與至少4個妻子嘿咻，還打算在今年冬天迎娶第17個妻子。

綜合外媒報導，奈陽多羅現年66歲，並無正職工作，他宣稱他的工作是「滿足妻子們的性需求」，而妻子則會替他煮飯、洗衣、清潔，滿足他其餘要求。儘管擁有超多小孩，奈陽多羅並不想停止做人，除了會在今年冬天迎娶第17個妻子，他也發豪語表示死前要有100個妻子和1000個小孩。

請繼續往下閱讀...

奈陽多羅的性能力非常好，他宣稱須不斷娶妻是因為老的妻子無法滿足他的性需求，而他也制定一個嚴格的性時程表，規定自己每天都至少要與4個妻子嘿咻，「時程表釘在房間裡，我每天都確實完成目標，這就是我的工作，我沒有其他工作。」他也補充，「我依照妻子的年齡調整嘿咻時的動作，面對老的妻子和年輕的妻子我的表現不同，她們都很滿意。」

至於金錢生活方面，奈陽多羅說他沒有困擾，他有93公頃的土地，小孩也會孝敬他，「他們簡直寵壞我了，每次都送我一堆禮物和現金。」這151個小孩裡，至少50個仍在學，6個在軍中工作，2個是警察，11個散佈在各行各業，23個女兒已嫁出去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法