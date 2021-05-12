法國內戰醞釀中？ 現役與退役軍人2度公開信警告馬克宏

連續2個月有法國軍人發公開信警告馬克宏（見圖）政府，法國恐將爆發「內戰」。（美聯社）

2021/05/12 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕上月法國一群現役與退役的軍人共同發表一封公開信，主張總統馬克宏（Emmanuel Macron）要是不能阻止國家「在伊斯蘭分子手上解體」，恐將讓法國爆發「內戰」，沒想到9日晚間再傳多名現役軍人發表第二封公開信，指控馬克宏向伊斯蘭主義「讓步」後，法國正在醞釀一場「內戰」。

綜合外媒報導，法國右翼雜誌「現今價值」（Valeurs Actuelles）4月中刊登一封數百人連署的公開信，由現年80歲的外籍兵團前指揮官皮克瑪（Christian Piquemal）領銜。據悉，公開信的連署者有20名接近退役但隨時可恢復為現役的將領，據傳還有80名退役軍官與1000名一般官兵。

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公開信指出，「法國正被市郊的成群伊斯蘭極端分子解體，他們分離大部分國土，變成臣服於有悖我們憲法之教條的領土。」若法國政府未有效採取行動對抗居民多為移民的郊區「那幫人」或其他「藐視我們國家」的團體，將導致「內戰」並造成數以千計的人死亡。

沒想到9日晚間，「現今價值」再度刊登第二封公開信，並指控馬克宏向伊斯蘭主義「讓步」，讓法國生存危在旦夕。該公開信的內容與4月的第一封公開信相去不遠，不同之處在於該封公開信是由「現役軍方人員」匿名簽署，並開放一般民眾連署，截至當地時間10日中午，已有14.5萬人連署。

報導指出，第二封公開信的作者自稱是現役法國士兵，是過去幾年經歷過實戰的軍隊中的年輕一代，信中指控馬克宏伊斯蘭主義「讓步」，而法國軍隊一直在阿富汗等地為打擊伊斯蘭主義而流血。

第二封公開信也警告法國政府即將發生「內戰」，並稱法國岌岌可危，「法國又一次醞釀著內戰，你非常清楚這一點。」結論更強調，「如果內戰爆發，軍方將維持自己國土的秩序...法國正在醞釀內戰，你對此一清二楚」。

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