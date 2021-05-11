因「穿太辣」被趕出遊樂園 正妹氣炸PO網引熱議

貝莉因為褲子穿太短被請出樂園。（圖片截取自臉書/Bailey Breedlove）

2021/05/11 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一名女子，日前帶著孩子前往奧克拉荷馬州的一間遊樂園遊玩，不過卻因為身上的褲子太短被員警盯上，最終她也因此被趕出樂園，還被禁止進入5年，她氣得將過程上傳到社群媒體，引發網友熱議。

綜合外媒報導，這名辣媽名叫貝莉（Bailey Breedlove），4月30日時，她帶著家人來到六旗主題公園邊境市（Frontier City）遊玩，不過她卻控訴，在這裡遭到了工作人員以及一名員警的羞辱和威脅。

請繼續往下閱讀...

這名員警抓住了貝莉的手臂，並告知她不可以穿著這麼短的牛仔褲，隨後工作人員也趕到，表示若貝莉在園區內購買其他短褲換上就可以留下。

一家人受不了這樣無理的要求，於是決定離開園區，這時員警又走上來，要求貝莉出示身分證明，貝莉拒絕合作，並拿起手機錄影蒐證，影片中可見，貝莉與員警不停爭執，她的女兒也在一旁被嚇哭，最終貝莉被請出樂園，並且5年內都不得進入。

影片曝光後，引發網友熱議，「現在都什麼年代了」、「如果沒有犯罪，就不要出示你的身分證」、「都放人進去園區了才來管人家褲子太短...」。

貝莉後來在臉書表示，已經和奧克拉荷馬州的警察局長談過，局長保證這名與她發生爭執的女性絕對不是該州的員警，並且後續會進行相關調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法