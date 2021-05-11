緬甸軍方對校園下手 約1萬名反抗教師遭停職

緬甸教師加入示威反對軍政府，軍政府已令1萬1000名反對的教育工作者停職。（美聯社）

2021/05/11 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍隊自2月1日政變滿百日，國家仍動盪不安，軍政府開始要求教育學者表態支持，否則將遭停職處份，緬甸教師團體表示，已有約1萬1000名教育工作者被軍政府停職。

綜合外媒報導，緬甸大學因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關閉了一年，近日重新開學，緬甸教師聯合會（Myanmar Teachers' Federation）表示，有約1萬1000名教育工作者因為參加罷工、抗議活動被軍政府停職。

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一名37歲匿名為坦達（Thandar）的大學講師對失去工作感到難過，但她表示以站出來反抗不公義為傲。「我的部門今天傳喚我過去，但我拒絕，我們不該聽從軍政府的命令。」

另位匿名學者表示，她被告知要反對罷工和抗議活動，除非表達立場，否則她將失業。她所屬大學當局告訴她，所有學者都會被追查、被迫表態。

不只教師，緬甸醫護人員已發起罷工，自軍隊政變後，維安部隊已進駐大部份的校園。軍政府控制的媒體《緬甸新光》（Global New Light）則呼籲師生與軍政府合作，重啟教育系統。

緬甸教育機構開始在新學年進行註冊工作，緬甸民眾則發起罷課，目前不清楚成效如何，該國學生人口約1000萬，抗議民眾上週在南部城市毛淡棉（Mawlamyine ）一所學校門口寫上「我們不想接受軍事奴隸教育」的標語。北部城市帕敢（Hpakant）則有學生寫道:「除非釋放翁山蘇姬，否則我們不會上學。」

緬甸政變至今已至少780人遭軍政府殺害，約3800人遭拘捕，軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）上月底赴印尼參加東南亞國協峰會，會後東協發佈5點共識，籲停止暴力，不過敏昂萊回國後幾天就揚棄此共識，稱「待國內局勢穩定後，才會考慮東協建議」。

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