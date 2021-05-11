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    武漢肺炎》挺豁免疫苗專利？英國：將與WTO會員國討論

    英國數百個單位在本週共同簽署一封信，要求英國首相強森支持豁免疫苗專利，並在今日進行抗議活動。（路透）

    英國數百個單位在本週共同簽署一封信，要求英國首相強森支持豁免疫苗專利，並在今日進行抗議活動。（路透）

    2021/05/11 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、法國及俄羅斯等國近日表示支持豁免武漢肺炎疫苗的專利。英國有數百單位要求政府應支持豁免疫苗專利。該國政府發言人今（11）日表示，正與美國及其他世界貿易組織（WTO）會員國進行有建設性的會面，共同討論疫苗專利議題。

    《路透》報導，英國慈善機構、學者及政治家等數百個單位在本週共同簽署一封信，要求英國首相強森（Boris Johnson）支持豁免疫苗專利，並在今日進行抗議活動。

    外媒指出，英國目前並未表態支持豁免疫苗專利。英國政府發言人表示，放棄疫苗專利並不足以解決疫苗使用權問題。發言人在一封電子郵件中告訴《路透》，英國正與美國等WTO會員國進行有建設性的會面以討論豁免疫苗專利議題，但目前應立刻採取行動，擴大全球疫苗生產及配送。

    英國政府發言人也指出，在WTO中，有關放棄專利的協議都須獲得一致意見才能執行，因此可能需要耗費大量時間。與此同時，英國將會繼續推進防疫行動，包含自願簽署疫苗的授權合約。

    英國已承諾將會捐出多餘的疫苗，但該國表示，目前並沒有多餘的疫苗可供捐贈。

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