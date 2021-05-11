美海軍9萬噸巨艦服役 擬制衡中國威脅

美國海軍遠征移動基地艦「米格爾基思號」8日正式服役。（圖取自美國海軍官網）

2021/05/11 16:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最大常規動力艦艇、美國海軍排水量9萬噸的遠征移動基地艦「米格爾基思號」（USNS Miguel Keith，T-ESB-5），近日正式服役，今夏將啟程前往西太平洋地區執行任務。美國南方司令部、海軍上將法勒（Craig Faller）指出，「米格爾基思號」或將派往南海，對抗「中國威脅」！

據《Military.com》10日報導，美國海軍8日在加州聖地牙哥北島海軍航空站，舉行「米格爾基思號」的服役儀式，正式啟用這艘長達785英尺（約239公尺）、造價5.25億美元（約台幣146.4億元）的新戰艦。

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除於今夏啟程前往西太平洋地區外，法勒上將表示，「米格爾基思號」可以在服役期間前往世界各地，比如加勒比海、南海和荷姆茲海峽。他還宣稱，該艦的官兵將前往全球衝突最前線，對抗美國面臨的威脅，尤其是中國。

報導稱，「米格爾基思號」遠征移動基地艦的建造花費了大約2年時間，該艦將永久部署在海外，它的首個作戰基地將設在塞班島。該艦將搭載約100名海軍士兵和44名平民艦員，巨大艦體使其能夠部署一個寬闊的飛行甲板，可以容納美國海軍最大的重型直升機MH-53直升機以及陸戰隊的F- 35B戰機。

「米格爾基思號」的排水量9萬噸，僅次於美軍「福特級」和「尼米茲級」航空母艦，而且已經超過其他國家所有航艦的單艦排水量，例如即將展開印太部署的英國航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth），排水量只有7萬噸左右。俄羅斯唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov），排水量6萬多噸，而世界上最小的核動力航艦、法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle R91），排水量更只有3.5萬噸。

「米格爾基思號」採用柴電力混合動力裝置，最高航速可達15節，最大航程為9500海里（約合17594公里）。該艦配備有一個約4830平方公尺的飛行甲板，還有燃料儲存裝置、維修車間、武器庫和最多能容納250人的宿舍。該艦還能夠執行多種任務，包括空中水雷對抗、反海盜、海上安全行動、人道主義援助和救災、危機因應等。

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