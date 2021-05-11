軍武新知》酷！全靠機器人 美空軍F-16一小時內清潔完畢

F-16戰機每180天得清潔一次，每次得耗時2日，不過美國空軍近期展示了新型的「自動清洗系統」，只要1小時就能完成麻煩的清潔工作，除了加快效率，也能節省人力使用。（翻攝自美國空軍臉書）

2021/05/11 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕F-16戰機每180天得清潔一次，每次得耗時2日，不過美國空軍近期展示了新型的「自動清洗系統」，只要1小時就能完成麻煩的清潔工作，除了加快效率，也能節省人力使用。

綜合外媒報導，為防止腐蝕及延長機身壽命，F-16戰機每180天得清潔一次，工作繁雜，得靠3至4人拿著水管、水桶、刷子以及專用清潔劑，花費2天左右的時間進行全方位的刷洗清潔，將機身上的機油、液壓油等汙垢以及煙垢、灰塵、昆蟲屍體去除；否則，飛機鋁架、零件都有可能被腐蝕，後續的脫落和損傷，都可能讓戰機著陸時面臨潛在危機。

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曾在南卡羅來納州的蕭空軍基地（Shaw Air Force Base）擔任機工長的帕吉特（Kyle Padgett）中士，於2012年的訪問中就曾表示「清洗F-16是個大工程」，因為180天堆積下來的灰塵、油垢以及碎屑都以黏於機身，難以清除。

不過這樣的困境出現解答，近日駐防於德州聖安東尼奧－拉克蘭聯合基地（Joint Base San Antonio-Lackland）的美國空軍149戰機聯隊（149th Fighter Wing），公開了在空軍「AFWERX」計畫下獲得的清潔機器人系統。

美國空軍在臉書 上貼出該設備的照片，靠著高速噴射水槍，這個機器人在1小時之內就能將上述所有的麻煩事全數完成，大幅節省清潔維護人員的人力使用。

該系統的製造公司「魏爾德系統」（Wilder Systems）發出聲明指出，該系統實際上發展於先前針對商用航空機製程中的自動鑽孔技術，透過改變機器的運行軌跡以及提供的清潔用具，盼在成功測試清潔F-16後運用於其餘機種上。

除清潔作業外，魏爾德公司也正在研發同類型的機器人，執行面板鑽孔、無損檢測（non-destructive inspection，NDI）、機身塗料換新等維護作業。

魏爾德公司強調，若清洗機器人能順利投入使用，將能提供更好的清洗效能及更安全的工作環境，甚至能間接影響後續的出勤架次；魏爾德公司預估，若引入該系統，每年能夠增加高達150次的出勤架次。

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