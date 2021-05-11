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    金正恩禁看謎片！北韓清純國民女星私拍成人片慘遭處死

    北韓領導人金正恩對人民的思想管控嚴格，去年通過了《反動思想文化排斥法》，嚴禁民眾散布及觀看南韓影像，更有消息人士透露曾私下接拍成人片的女星汴美香，慘遭處死的驚悚事件。（路透）

    北韓領導人金正恩對人民的思想管控嚴格，去年通過了《反動思想文化排斥法》，嚴禁民眾散布及觀看南韓影像，更有消息人士透露曾私下接拍成人片的女星汴美香，慘遭處死的驚悚事件。（路透）

    2021/05/11 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓在去年12月通過了《反動思想文化排斥法》，其中若散布南韓影像，最重將被處以死刑，還包含了製造、引入及散播性愛影像也可能惹來殺身之禍。近日就傳出北韓國民女星的汴美香（音譯）因私下接拍成人片，而慘遭處決的驚悚案件。

    綜合外媒報導，北韓於去年12月4日通過《反動思想文化排斥法》，其中29條是禁止「流傳性愛影片」，若任意散布者最高是處以死刑，據傳有違法者以因此遭到處決，《每日朝鮮》總編輯高英起（音譯）就曾撰文提到，一位暱名的北韓民眾2013年9月就曾透露，汴美香就已因私下接拍成人片而遭處決。

    汴美香有著「清純國民女星」的稱號，接受軍二代富商邀約，當起AV女優，也讓其作品成為首部「北韓謎片」，知情後金正恩盛怒，不只軍二代富商遭絞刑處死、攝影師更是被槍斃，而汴美香則在眾多藝術工作者前當眾處決，就是為了「殺人立威」。

    報導提到，有匿名的北韓民眾透露，《反動思想文化排斥法》通過後，本來偷看韓劇需服1.5年的刑期，現在則增加至5年，大家都熱烈討論《愛的迫降》，但因害怕實在不敢看。且該法通過時，北韓官方宣稱只要「自首」就能被「原諒」，吸引上萬民學生到警察局自首，擔心自己遭遇「不測」。

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