美國44名檢察長公開呼籲臉書 取消「兒童版IG」計畫

為保障兒童健康隱私，美國44名檢察長公開呼籲臉書取消「兒童版IG」計畫。（路透社）

2021/05/11 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕臉書公司日前計畫推出適合13歲以下孩童使用的Instagram版本，卻不斷面臨反彈，美國44名檢察長昨（10）向臉書執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）發表公開信，以心理健康和隱私為由，呼籲臉書取消兒童版IG計畫。

據《CNN》報導 ，公開信內容指出，社群媒體對兒童的心理健康有害，孩童心智尚未成熟，無法應付社群媒體的潛在危害。臉書長期以來未能保障孩童使用社群媒體平台的隱私，因此44位州檢察長有有權益保護年輕一代，在此呼籲臉書終止兒童版IG計畫。

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對此，臉書發言人表示，兒童版IG有助家長管理兒童的上網行為，「現在小孩早就在使用網路，我們希望將此過程透明化，讓家長更好管理。為了使計畫更完善，我們諮詢了兒童心理學家和隱私保護專家，也盼能與立法者合作。此外，我們保證兒童版IG絕對不會出現廣告。」

臉書3月提出「兒童版IG」計畫，札克伯格3月出席美國眾議院能源暨商業委員會的視訊聽證會被問及此計畫，議員質疑札克伯格想藉此營利，又會讓孩童過早上癮社群媒體。對此，札克伯格表示此計畫尚在思考中，仍未定案，且他相信有許多13歲以下的小孩想用IG。

IG目前尚未正式開放13歲以下的孩童使用，但由於驗證機制不夠完備，許多兒童早就有IG帳戶。州檢察長的公開信主要聚焦在兒童的隱私保護，也指出兒童沒有成熟的辨識能力，無法判斷哪些內容適合分享和發布。

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