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    駭！男在母親節前夕自首殺害母親 調查單位發現性侵痕跡

    美國紐約市皇后區8日發生一起弒母案，28歲牙買加籍男普什卡殺害65歲母親索羅伊，調查單位還發現性侵痕跡。示意圖。（資料照）

    美國紐約市皇后區8日發生一起弒母案，28歲牙買加籍男普什卡殺害65歲母親索羅伊，調查單位還發現性侵痕跡。示意圖。（資料照）

    2021/05/11 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕血色母親節！美國紐約市皇后區在8日發生一起駭人聽聞的弒母案，28歲牙買加籍男普什卡（Pushkar Sharma）在母親節前夕將65歲母親索羅伊（Soraj Sharma）殘忍殺害，並在向警方自首時坦言自己殺人。經警方調查，索羅伊疑似還遭到性侵。

    綜合外媒報導，普什卡在8日上午走進了警局，他手上還拿著一件沾滿血的衣服，在眾目睽睽之下，他向警方坦言自己殺害了母親；與此同時，普什卡的姊妹在家中地下室發現失去意識的索羅伊，打電話求救後，救護人員趕到現場，將臉部、頸部滿是瘀青的索羅伊送往醫院搶救，但仍回天乏術。

    根據普什卡供詞，他在當日8時左右，在家中從後方一把抓住母親，雙手勒住她咽喉，並毆打她的臉部，直到她不支倒地。然而，該案最駭人的是，這並非一起單純謀殺，這對母子的扭打僅數分鐘，據調查單位推測，普什卡在打倒母親後便對她進行性侵，並同時掐住她的咽喉，直到她失去意識。

    調查單位指出，普什卡在殺了母親之後便回到房間拿起鑰匙與錢包，接著便走到警局自首。對此，皇后區檢察官卡茲（Melinda Katz）證實了這起案件，普什卡被指控二級謀殺及一級性侵，面臨最高25年的有期徒刑。

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