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    悲傷母親節：覃永沛高齡老母一度絕食 終得透過視訊會面

    中國維權師覃永沛因舉發公安系統黑勢力而遭到迫害，2019年被關押至今，9日終於與年近90的母親透過視訊會面。（取自網路）

    中國維權師覃永沛因舉發公安系統黑勢力而遭到迫害，2019年被關押至今，9日終於與年近90的母親透過視訊會面。（取自網路）

    2021/05/11 00:22

    〔國際新聞中心／綜合報導〕5月9日母親節，對一般人而言可能是趁機向媽媽致敬的年度節日，但對許多身陷囹圄的中國異議人士來說，可能連見到媽媽一面都很困難。廣西人權律師覃永沛因維護弱勢團體權益、舉發公安系統黑勢力而遭到迫害，2019年被關押至今，9日在法院安排下終於與年近90的母親透過視訊會面。

    綜合覃永沛妻子鄧曉雲「推特」和自由亞洲電台（RFA）等報導，一度絕食的覃母見到兒子很高興，沒有哭哭啼啼，只反反覆覆地說：「我以為我再也見不到你了」。反而是覃永沛見到母親後情緒激動，努力控制自己不要哭出來，並安慰母親：「我要準備出來了，你要等我」。

    鄧曉雲表示，幾經斡旋，當局才允許覃媽媽在女兒陪同下，與兒子透過視訊會面。鄧曉雲說，覃媽媽從去年開始晚上不睡覺，起來唉聲嘆氣坐到天亮。她5月2日暈倒，醒來之後就不吃不喝，甚至一度停止呼吸，「我們都在給她準備後事了」，所幸當時搶救成功。

    覃永沛曾公開懸賞徵求廣西司法廳及公安廳廳長的犯罪證據，並公開控告前中國司法部長傅政華。2018年5月，覃永沛被撤銷律師執照，他主持的百舉鳴律師事務所也遭解散。2019年10月，覃永沛被南寧市警方帶走，隨即被以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」刑事拘留，2個月後被正式逮捕。目前案件仍在延期審理中，他安慰母親「要準備出來了」，只是善意的謊言。

    鄧曉雲表示，覃永沛被捕後，她曾被便衣警察跟蹤，2個女兒也被訊問。覃永沛被羈押期間，代理律師要求會見，卻遭當局以「涉嫌危害國家安全」為由拒絕，關注案件、為覃籌措律師費的律師，也被警方威脅。

    覃永沛律師妻子推特：https://twitter.com/qinyongpeiwife?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1300791578265411584%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.epochtimes.com%2Fb5%2F20%2F9%2F7%2Fn12386417.htm

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