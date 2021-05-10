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    環保少女慘遭中官媒、網軍出征 帝吧竟冷血批印度火化也是汙染

    瑞典環保少女童貝里日前點名批評中國汙染環境，慘遭中官媒及網軍出征。（美聯社）

    瑞典環保少女童貝里日前點名批評中國汙染環境，慘遭中官媒及網軍出征。（美聯社）

    2021/05/10 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）上週五（7日）在推特上直接點名中國，批評中國汙染環境。相關言論遭中官媒砲轟「雙重標準」；中國網軍「帝吧」也在微博上出征童貝里，還絲毫無同情心的痛斥印度現在到處「放火」造成二氧化硫爆表。

    童貝里7日在推特上分享一篇《CNN》關於中國2019年溫室氣體排放量，超過所有發達國家總和的報導，批評中國汙染環境，呼籲當局重視此議題。

    童貝里的相關言論隨即被中官媒《中新網》拿出來砲轟。《中新網》週一（10日）刊登評論 指出，《CNN》這篇報導後面其實有寫到，中國2019年的人均碳排放量約為10.1噸，低於美國的17.6噸，因此後者繼續列榜首，強調中國「人均碳排放量迄今仍遠遠低於發達國家」，痛批童貝里「斷章取義」、「戴有色眼鏡看中國」。

    《中新網》評論繼續指控，有部分發達國家將汙染嚴重的產業或工廠轉移至發展中國家，將污染問題「甩鍋」給當地，「菲律賓等亞洲多國不就多次控訴，稱要拒當『洋垃圾』的『垃圾場』嗎？那時，怎麼不見號稱『環保急先鋒』的童貝里站出來，把質疑的矛頭指向西方國家呢？」

    《中新網》還譏諷童貝里滿嘴愛護地球，但卻沒有實際為環保出力，最後還要她「回歸課堂，捧起書本，彌補自己的無知與狹隘，否則最終只會淪為一個笑話」。

    除此之外，中國網軍「帝吧」 9日也在微博上出征童貝里，酸她是「小公主」。讓人傻眼的是，帝吧小粉紅竟然拿印度近期因失控的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，造成各地臨時火葬場林立的慘況來說嘴，批童貝里「居然不批日本、​​美國排放核污染水，不批評現在印度到處放火造成二氧化硫爆表！」

    帝吧小粉紅非但不懂反省，還冷血批印度火化成堆染疫遺體也汙染環境，為何童貝里不譴責，行徑相當幼稚。（圖擷取自帝吧官微）

    帝吧小粉紅非但不懂反省，還冷血批印度火化成堆染疫遺體也汙染環境，為何童貝里不譴責，行徑相當幼稚。（圖擷取自帝吧官微）

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