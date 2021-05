環保少女慘遭中官媒、網軍出征 帝吧竟冷血批印度火化也是汙染

2021/05/10 23:56

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)上週五(7日)在推特上直接點名中國,批評中國汙染環境。相關言論遭中官媒砲轟「雙重標準」;中國網軍「帝吧」也在微博上出征童貝里,還絲毫無同情心的痛斥印度現在到處「放火」造成二氧化硫爆表。

童貝里7日在推特上分享一篇《CNN》關於中國2019年溫室氣體排放量,超過所有發達國家總和的報導,批評中國汙染環境,呼籲當局重視此議題。

童貝里的相關言論隨即被中官媒《中新網》拿出來砲轟。《中新網》週一(10日)刊登評論 指出,《CNN》這篇報導後面其實有寫到,中國2019年的人均碳排放量約為10.1噸,低於美國的17.6噸,因此後者繼續列榜首,強調中國「人均碳排放量迄今仍遠遠低於發達國家」,痛批童貝里「斷章取義」、「戴有色眼鏡看中國」。

《中新網》評論繼續指控,有部分發達國家將汙染嚴重的產業或工廠轉移至發展中國家,將污染問題「甩鍋」給當地,「菲律賓等亞洲多國不就多次控訴,稱要拒當『洋垃圾』的『垃圾場』嗎?那時,怎麼不見號稱『環保急先鋒』的童貝里站出來,把質疑的矛頭指向西方國家呢?」

《中新網》還譏諷童貝里滿嘴愛護地球,但卻沒有實際為環保出力,最後還要她「回歸課堂,捧起書本,彌補自己的無知與狹隘,否則最終只會淪為一個笑話」。

除此之外,中國網軍「帝吧」 9日也在微博上出征童貝里,酸她是「小公主」。讓人傻眼的是,帝吧小粉紅竟然拿印度近期因失控的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情,造成各地臨時火葬場林立的慘況來說嘴,批童貝里「居然不批日本、​​美國排放核污染水,不批評現在印度到處放火造成二氧化硫爆表!」

Yes, China is still categorized as a developing nation by WTO, they manufacture a lot of our products and so on.

But that's of course no excuse for ruining future and present living conditions. We can't solve the climate crisis unless China drastically changes course.#MindTheGap https://t.co/00oV6uuvYE