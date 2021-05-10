伊朗證實與沙烏地高層會談 2016年斷交後首見

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天表示，伊朗政府與區域宿敵沙烏地阿拉伯正在會談，會談目的包括討論雙邊和區域議題。（法新社）

2021/05/10 21:33

〔中央社〕伊朗外交部今天首度證實，伊朗政府與區域宿敵沙烏地阿拉伯正在會談，但表示現在討論結果還「太早」。這是沙烏地政府2016 年與伊朗斷絕外交關係後，雙方第一次高層會談。

媒體之前披露，伊朗與沙烏地官員4月在伊拉克首都巴格達（Baghdad）會面。外交界與伊拉克政府消息人士隨後證實相關報導。

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伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天告訴記者：「會談目的包括討論雙邊和區域議題。」

他說：「但讓我們等著看會談結果…現在討論協商細節可能還太早。」

哈蒂柏札德還說，伊朗「向來歡迎任何層級、任何形式的這類談判」。

沙烏地阿拉伯在2016年處決備受尊崇的什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引發伊朗抗議者攻擊沙烏地的外交使領館，兩國隨後斷絕關係。

這次巴格達對談是由伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）促成。在英國「金融時報」（Financial Times）揭露雙方在4月9日舉行第一場會談前，此事維持秘密進行。

路透社報導，數名中東官員與消息人士上月表示，兩國已舉行兩輪會談。

伊朗與沙烏地在葉門、敘利亞、伊拉克等中東國家大打代理人戰爭或彼此衝突。

但美國總統拜登（Joe Biden）今年上任後，改變中東區域外交考量。華府希望恢復被前總統川普（Donald Trump）拋棄的伊朗核子協議，也已要求沙國停止與獲得伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）作戰。

一些消息人士上月告訴路透社，伊朗政府已承諾會運用自身的影響力，讓青年運動停止攻擊鄰國沙烏地阿拉伯，以此交換沙烏地政府支持核子談判。

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