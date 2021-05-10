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    心痛！女兒過世沒錢請救護車 人父扛遺體走7小時赴醫院驗屍

    印度一名父親因為沒錢請救護車，為了將愛女遺體運到醫院驗屍，就和家人扛屍走7小時到醫院。（圖翻攝自推特）

    印度一名父親因為沒錢請救護車，為了將愛女遺體運到醫院驗屍，就和家人扛屍走7小時到醫院。（圖翻攝自推特）

    2021/05/10 22:06

    〔即時新聞／綜合報導〕日前印度一名父親在家發現女兒突然身亡，但因沒錢請救護車幫忙將遺體載到醫院驗屍，就這樣他扛著愛女遺體走了7小時，才走到離家35公里遠的醫院。由於該國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，醫療系統崩潰，在全國醫護資源都聚焦在疫情時發生這種事件，讓人不勝唏噓。

    綜合外媒報導，印度中央邦（Madhya Pradesh）的加戴村（Gadai），男子岡德（Dhirapati Singh Gond）上週三（5日）發現16歲的女兒陳屍家中，嚇得趕緊報警。然而警方到場後，僅要他自行帶遺體到醫院驗屍，也不願提供任何協助。

    由於印度疫情嚴峻，醫療資源匱乏，公共救護車甚至還被拿來載運染疫遺體，導致該國出現許多私人救護車，以不合理的高價賺可憐病人的錢。而岡德沒錢特地請救護車或租用車輛幫忙載運遺體，於是他和家人將愛女的遺體放在一張粗糙編製的小床板上，與另名親友以扛擔子的方式一路扛屍走到離家至少35公里遠，位在波帕爾市的醫院。據悉，他們從當天早上9點左右出發，下午4點才抵達目的地，足足走了7小時。

    此事件在網路傳開後，馬上引起熱議，網友紛紛痛批當局及警方的消極處理方式。對此，當地警方負責人辛格（Arun Singh）竟聲稱，上面沒有分配預算給員警協助將屍體運到驗屍中心，因此無法安排車輛。

    印度疫情嚴峻，各地可見醫療系崩潰，救護車甚至要拿來載運染疫遺體。（法新社）

    印度疫情嚴峻，各地可見醫療系崩潰，救護車甚至要拿來載運染疫遺體。（法新社）

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