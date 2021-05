心痛！女兒過世沒錢請救護車 人父扛遺體走7小時赴醫院驗屍

2021/05/10 22:06

〔即時新聞/綜合報導〕日前印度一名父親在家發現女兒突然身亡,但因沒錢請救護車幫忙將遺體載到醫院驗屍,就這樣他扛著愛女遺體走了7小時,才走到離家35公里遠的醫院。由於該國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續嚴峻,醫療系統崩潰,在全國醫護資源都聚焦在疫情時發生這種事件,讓人不勝唏噓。

綜合外媒報導,印度中央邦(Madhya Pradesh)的加戴村(Gadai),男子岡德(Dhirapati Singh Gond)上週三(5日)發現16歲的女兒陳屍家中,嚇得趕緊報警。然而警方到場後,僅要他自行帶遺體到醫院驗屍,也不願提供任何協助。

由於印度疫情嚴峻,醫療資源匱乏,公共救護車甚至還被拿來載運染疫遺體,導致該國出現許多私人救護車,以不合理的高價賺可憐病人的錢。而岡德沒錢特地請救護車或租用車輛幫忙載運遺體,於是他和家人將愛女的遺體放在一張粗糙編製的小床板上,與另名親友以扛擔子的方式一路扛屍走到離家至少35公里遠,位在波帕爾市的醫院。據悉,他們從當天早上9點左右出發,下午4點才抵達目的地,足足走了7小時。

此事件在網路傳開後,馬上引起熱議,網友紛紛痛批當局及警方的消極處理方式。對此,當地警方負責人辛格(Arun Singh)竟聲稱,上面沒有分配預算給員警協助將屍體運到驗屍中心,因此無法安排車輛。

A man was forced to carry his daughter's body on a cot for post-mortem for 35 km, walking for almost seven hours to reach the hospital in Singrauli @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/cNMYsWVzNh