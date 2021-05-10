首要任務是守護人民健康 菅義偉稱：從未把奧運放在第一順位

菅義偉強調，他的首要任務是保護日本人民的生命及健康。（歐新社）

2021/05/10 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期大舉蔓延，確診病例不斷增加，面對即將在7月23日開幕的東京奧運，日本政府處理疫情的態度及手段也備受全球關注。日本首相菅義偉今日在眾議院預算委員會中被問及此事，菅義偉回應：「我從來沒有把奧運放在第一順位。」

根據《路透》報導，由於近期確診病例激增，進一步引發了人們質疑奧運是否應該繼續進行，而在已開發國家中，日本的疫苗接種率是最低的。菅義偉今日在眾議院預算委員會中面對議員質疑時，他表示：「我從來沒有把奧運放在第一順位。」強調他的首要任務是保護日本人民的生命及健康，政府必須先防止病毒傳播。菅義偉表示，國際奧會對於東京奧運是否舉辦有最終決定權，日本政府所要做的是逐步規劃，讓東京奧運能夠安全地舉行。

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針對奧運是否該繼續舉辦，近期日媒多項民調皆顯示日本民眾傾向「取消」。《讀賣新聞》在5月7日至9日進行的一項民調結果顯示，有59％的民眾希望取消奧運，另有39％的人則認為「應該取消」奧運。《TBS》在週末進行的民調則顯示，有65％的民眾希望東京奧運取消或是再度延期。

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