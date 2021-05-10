火星有生命？科學研究指「白色球狀物」和蘑菇生長時間相仿

法國、美國和中國科學家的共同研究指出，同一組機會號在同一拍攝地點中，「白色球狀物」從原本的9顆微幅增加至12顆，他們認為這是「生物現象」，而非赤鐵礦。（圖翻攝自《Advances in Microbiology》雜誌）。

2021/05/10 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕火星上有沒有生命體？科學家始終秉持較為保守的說法，認為現有證據無法作出「存在推測」，不過日前法國、美國和中國科學家發表的研究論文指出，「火星上有蘑菇」，並以火星探測器「機會號」、「好奇號」及HiRISE所拍攝的照片佐證此說法。

根據《Popular Mechanics》報導，法國、美國和中國科學家所組成的研究團隊，在《微生物學進展》（Advances in Microbiology）雜誌上發表研究論文指出，他們分析了火星探測器「機會號」、「好奇號」及HiRISE所拍攝的照片，比對後發現些許「白色球狀物」，但當時「機會號」的操作團隊認為其是赤鐵礦，呈現「球型」則是自然形成的。

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報導指出，根據論文內容，該團隊認為「白色球狀物」不是赤鐵礦，而先將其暫稱為「火星蘑菇（Mushrooms growing on Mars）」，因其形狀頗像「真菌」；而另組研究菌物的專家也將其稱為「馬勃球（Puffballs）」，認為其應該是真菌。

報導也說，論文內容更提到，根據火星探測器所捕捉的畫面，研究發現同一組機會號在同一地點所拍攝的照片中，「白色球狀物」竟然從9顆微幅增加到12顆，而且球體之間的距離也拉大，因此他們認為這是「生物現象」，和蘑菇生長的1~4天時間相仿。

報導提到，該論文僅提出「現有證據」來佐證此論述，未來仍須經過學術界的「同行審查（Peer Review）」，也就是接受反對此「假說」的學者提出「證據」來否認該研究的論點，他們必須提供更多實證來「通過科學考驗」。

火星上有無生命體，一直是太空科學家爭辯不休的話題。（路透）

屬於真菌類的蘑菇，一般生長的時間約為1~4天。（美聯社）

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