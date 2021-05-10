為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    火星有生命？科學研究指「白色球狀物」和蘑菇生長時間相仿

    法國、美國和中國科學家的共同研究指出，同一組機會號在同一拍攝地點中，「白色球狀物」從原本的9顆微幅增加至12顆，他們認為這是「生物現象」，而非赤鐵礦。（圖翻攝自《Advances in Microbiology》雜誌）。

    法國、美國和中國科學家的共同研究指出，同一組機會號在同一拍攝地點中，「白色球狀物」從原本的9顆微幅增加至12顆，他們認為這是「生物現象」，而非赤鐵礦。（圖翻攝自《Advances in Microbiology》雜誌）。

    2021/05/10 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕火星上有沒有生命體？科學家始終秉持較為保守的說法，認為現有證據無法作出「存在推測」，不過日前法國、美國和中國科學家發表的研究論文指出，「火星上有蘑菇」，並以火星探測器「機會號」、「好奇號」及HiRISE所拍攝的照片佐證此說法。

    根據《Popular Mechanics》報導，法國、美國和中國科學家所組成的研究團隊，在《微生物學進展》（Advances in Microbiology）雜誌上發表研究論文指出，他們分析了火星探測器「機會號」、「好奇號」及HiRISE所拍攝的照片，比對後發現些許「白色球狀物」，但當時「機會號」的操作團隊認為其是赤鐵礦，呈現「球型」則是自然形成的。

    報導指出，根據論文內容，該團隊認為「白色球狀物」不是赤鐵礦，而先將其暫稱為「火星蘑菇（Mushrooms growing on Mars）」，因其形狀頗像「真菌」；而另組研究菌物的專家也將其稱為「馬勃球（Puffballs）」，認為其應該是真菌。

    報導也說，論文內容更提到，根據火星探測器所捕捉的畫面，研究發現同一組機會號在同一地點所拍攝的照片中，「白色球狀物」竟然從9顆微幅增加到12顆，而且球體之間的距離也拉大，因此他們認為這是「生物現象」，和蘑菇生長的1~4天時間相仿。

    報導提到，該論文僅提出「現有證據」來佐證此論述，未來仍須經過學術界的「同行審查（Peer Review）」，也就是接受反對此「假說」的學者提出「證據」來否認該研究的論點，他們必須提供更多實證來「通過科學考驗」。

    火星上有無生命體，一直是太空科學家爭辯不休的話題。（路透）

    火星上有無生命體，一直是太空科學家爭辯不休的話題。（路透）

    屬於真菌類的蘑菇，一般生長的時間約為1~4天。（美聯社）

    屬於真菌類的蘑菇，一般生長的時間約為1~4天。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    探索火星！機智號完成第4次飛行 NASA宣布將延長任務期限
    2021/05/01 09:58

    探索火星！機智號完成第4次飛行 NASA宣布將延長任務期限
    快看！火星無人機「機智號」 首張彩色空拍照出爐
    2021/04/24 09:17

    快看！火星無人機「機智號」 首張彩色空拍照出爐

    美術館旁都市森林裡 享萬坪綠景
    火星探測車機會號退休
    2019/02/15 06:00

    火星探測車機會號退休
    驚！火星探測車機會號去年斷訊 恐已「陣亡殉職」
    2019/01/28 11:39

    驚！火星探測車機會號去年斷訊 恐已「陣亡殉職」

    重視細節 堅持品質 給孩子的愛與安全不妥協
    「好奇號」忙裡偷閒？ 在火星玩自拍傳回地球
    2018/09/11 16:30

    「好奇號」忙裡偷閒？ 在火星玩自拍傳回地球
    國際今日熱門
    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體
    2021/05/09 14:22

    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體 影片

    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南
    2021/05/09 14:30

    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南

    多次射後不理！長征火箭失控墜落 NASA怒批中國不負責任
    2021/05/09 15:43

    多次射後不理！長征火箭失控墜落 NASA怒批中國不負責任

    扯！印度議員示範喝牛尿抗疫 還建議早上空腹喝
    2021/05/09 15:06

    扯！印度議員示範喝牛尿抗疫 還建議早上空腹喝 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播