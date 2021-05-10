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    日本人最想住的地方！橫濱市蟬聯9年冠軍 札幌緊追在後

    神奈川縣橫濱市連9年獲選「日本人最想居住的城市」。（彭博社資料照）

    神奈川縣橫濱市連9年獲選「日本人最想居住的城市」。（彭博社資料照）

    2021/05/10 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕市容整潔、交通便利的日本是不少台灣人旅遊首選之地，那麼對於長居當地的日本國民而言，最理想的居住城市又是哪裡呢？日本媒體近日公開日人心目中最想居住的地方，其中橫濱市連9年穩坐冠軍寶座，北海道、東京、福岡、大阪等城市區域也紛紛上榜。

    據日媒《ITmedia》報導，日本一間營運地方情報網站的公司近日公布2021版「最想住的地方百大排名」，其中由神奈川縣橫濱市蟬聯9年第一，北海道札幌市、東京都港區則分居第2、第3名。和去年的TOP10榜單相比，排名上升的地區有東京都世田谷區、名古屋市、京都市、那霸市，排名下滑的則是福岡市和神戶市。

    報導指出，京都市的排名之所以向前推進，調查公司推測可能是受疫情影響、觀光客減少，進而使認為京都居住環境改善的民眾增加。而對於沖繩那霸市重返前10名行列，調查公司則點出，那霸市同時具備都會便利性和渡假勝地的優閒觀光要素，非常符合近期所推崇的「遠距工作」需求。

    此次排行榜是2020年4月至2021年4月間針對該地方情報網站上2萬3119名會員調查「最想居住的城市區域」所得出的結果。

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