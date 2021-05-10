驚！曾治療俄反對派領袖納瓦尼 首席醫師如今人間蒸發

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）去年疑似中毒昏迷後，負責治療他的鄂木斯克第一緊急醫院的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky，中），近日驚傳人間蒸發，同院還有2名醫師先前已離奇死亡。（歐新社）

2021/05/10 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），去年8月在飛往莫斯科的班機上疑遭下藥昏迷，被送往鄂木斯克第一緊急醫院救治，當時負責診療納瓦尼的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky），近日驚傳人間蒸發，同院還有2名醫師先前已離奇死亡。

據《CNN》報導，納瓦尼住院期間，穆拉霍夫斯基向媒體提供了多次說明，並透露納瓦尼主要症狀是代謝失調所造成的血糖急劇下降。去年11月，穆拉霍夫斯基被拔擢為鄂木斯克州衛生首長，納瓦尼當時曾在社交媒體上發文諷刺，直說這是穆拉霍夫斯基偽造檢查結果所得到的回報。

請繼續往下閱讀...

不過，穆拉霍夫斯基本月7日獨自駕駛越野車，開往鄂木斯克州博利舍烏科夫斯基區森林內的狩獵場後，就此下落不明，他的親友8日前往搜索仍無任何發現，因此向警方通報。

鄂木斯克州當局證實，目前已展開搜救工作，由於現場地形複雜且存在沼澤，讓搜索行動相當困難，為此也派出了直升機和無人機協助，並在距離狩獵場6.5公里處發現穆拉霍夫斯基的越野車，但人依舊不見蹤影。

據了解，鄂木斯克第一緊急醫院的55歲副主任醫師馬什米申（Sergey Maximishin），是俄羅斯麻醉醫學的權威，曾在納瓦尼昏迷時負責治療，卻在今年2月驟逝，同院的63歲頂尖醫生阿吉舍夫（Rustam Agishev）則於3月死亡，目前尚不清楚阿吉舍夫是否曾診治過納瓦尼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法