為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！曾治療俄反對派領袖納瓦尼 首席醫師如今人間蒸發

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）去年疑似中毒昏迷後，負責治療他的鄂木斯克第一緊急醫院的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky，中），近日驚傳人間蒸發，同院還有2名醫師先前已離奇死亡。（歐新社）

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）去年疑似中毒昏迷後，負責治療他的鄂木斯克第一緊急醫院的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky，中），近日驚傳人間蒸發，同院還有2名醫師先前已離奇死亡。（歐新社）

    2021/05/10 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），去年8月在飛往莫斯科的班機上疑遭下藥昏迷，被送往鄂木斯克第一緊急醫院救治，當時負責診療納瓦尼的首席醫師穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky），近日驚傳人間蒸發，同院還有2名醫師先前已離奇死亡。

    《CNN》報導，納瓦尼住院期間，穆拉霍夫斯基向媒體提供了多次說明，並透露納瓦尼主要症狀是代謝失調所造成的血糖急劇下降。去年11月，穆拉霍夫斯基被拔擢為鄂木斯克州衛生首長，納瓦尼當時曾在社交媒體上發文諷刺，直說這是穆拉霍夫斯基偽造檢查結果所得到的回報。

    不過，穆拉霍夫斯基本月7日獨自駕駛越野車，開往鄂木斯克州博利舍烏科夫斯基區森林內的狩獵場後，就此下落不明，他的親友8日前往搜索仍無任何發現，因此向警方通報。

    鄂木斯克州當局證實，目前已展開搜救工作，由於現場地形複雜且存在沼澤，讓搜索行動相當困難，為此也派出了直升機和無人機協助，並在距離狩獵場6.5公里處發現穆拉霍夫斯基的越野車，但人依舊不見蹤影。

    據了解，鄂木斯克第一緊急醫院的55歲副主任醫師馬什米申（Sergey Maximishin），是俄羅斯麻醉醫學的權威，曾在納瓦尼昏迷時負責治療，卻在今年2月驟逝，同院的63歲頂尖醫生阿吉舍夫（Rustam Agishev）則於3月死亡，目前尚不清楚阿吉舍夫是否曾診治過納瓦尼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷打壓異己 納瓦尼黨派被列恐怖極端組織
    2021/04/30 21:33

    普廷打壓異己 納瓦尼黨派被列恐怖極端組織
    俄全國性示威聲援納瓦尼 警強勢逮捕近1500人
    2021/04/22 10:36

    俄全國性示威聲援納瓦尼 警強勢逮捕近1500人
    俄反對派領袖納瓦尼主治醫師突死亡 流亡人士驚爆︰不排除他殺
    2021/02/07 16:36

    俄反對派領袖納瓦尼主治醫師突死亡 流亡人士驚爆︰不排除他殺
    不單純？第一手治療納瓦尼中毒 俄資深醫師突逝世
    2021/02/05 12:30

    不單純？第一手治療納瓦尼中毒 俄資深醫師突逝世
    國際今日熱門
    印度疫情不斷惡化 檢測1.3萬個樣本出現3532例變種病毒
    2021/05/09 11:22

    印度疫情不斷惡化 檢測1.3萬個樣本出現3532例變種病毒

    紐約時報廣場槍響大作釀3傷 4歲女童也受害
    2021/05/09 10:18

    紐約時報廣場槍響大作釀3傷 4歲女童也受害

    哭了！ 美國前第一狗狗 歐巴馬愛犬阿博病逝
    2021/05/09 10:27

    哭了！ 美國前第一狗狗 歐巴馬愛犬阿博病逝

    軍情動態》俄新銳核潛艦喀山號服役 船廠生產線還有6艘建造中
    2021/05/09 11:05

    軍情動態》俄新銳核潛艦喀山號服役 船廠生產線還有6艘建造中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播