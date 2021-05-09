武漢肺炎》海拔8848米的隔離線！中國將在聖母峰劃界 隔開尼泊爾團

中國決定將在海拔8848公尺的聖母峰頂設置隔離線，避免從中國登頂的登山客接觸尼泊爾側登山團隊。（資料照，路透）

2021/05/09 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國將在世界最高峰聖母峰頂設置隔離線，來將尼泊爾側與中國側的登山團隔開，避免武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在登山客之間傳染。

綜合外媒報導，聖母峰在中國稱珠穆朗瑪峰（Chomolungma），西方國家多半稱為埃佛勒斯峰（Mount Everest），位在中國與尼泊爾的交界，海拔8848.86公尺，是世界第一高峰，尼泊爾疫情升溫，但未中斷登山活動，據中國《新華網》稱，西藏自治區體育局局長尼瑪次仁說，將派人在峰頂設置隔離線，避免尼泊爾側的登山者跨界到中國側，也禁止中國側的登山者接觸尼泊爾方人員留在峰頂的物品。

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據悉，聖母峰頂狹小而危險，面積只有餐桌般大小，尚不清楚中方會如何架設隔離線。

自去年疫情爆發以來，中國禁止任何外國遊客從西藏攀登聖母峰。而觀光是尼泊爾大宗收入，今年春季的登山季並未關閉，近日該國疫情升溫，許多登山客從聖母峰基地營後送醫療後確診。

根據世界實時統計數據（Worldometer），尼泊爾今天（9日）通報8777例確診，已連續5天超過8000例確診，總確診數為39萬4667例，造成3720人病歿。

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