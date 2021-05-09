日本民眾怒吼！停辦東奧第一階段30萬份連署輕鬆達標

日本律師宇都宮健二在美國知名請願網站「Change.org」發起連署，還特意將「奧林匹克五環」改成5個紅色禁止圖示表達訴求。（圖擷取自Change.org）

2021/05/09 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，印度、泰國等國的疫情數字都再創新高，日本國內疫情也未見好轉，甚至有惡化趨勢，眼下外界都相當好奇即將在今年7月23日登場東京奧運是否會停辦。僅管官方表態會辦，但日本民間對此相當反對；近日有日本網友在美國知名請願網站「Change.org」發起連署施壓當局停辦東奧，短短幾天時間，第一階段30萬份連署輕鬆達標！

日本東京律師協會律師宇都宮健二本月5日在「Change.org」發起請願連署，還特意將「奧林匹克五環」改成5個紅色禁止圖示，要求當局取消東奧以保護人類生命安全。宇都宮健二指出，現時日本國內乃至全世界，武肺疫情都沒有好轉跡象，在這樣的情況下，日本政府和國際奧委會（IOC）仍堅持舉辦，很難保證疫情不會在奧運會上爆發；他更直言本應象徵「和平」的奧運會將完全走調。

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宇都宮健二進一步指出，為了籌辦東奧，日本投入大量經費和醫療人員，但日本的疫情已經自身難保，如果奧運會又讓傳染加劇，到時日本的醫療資源恐嚴重短缺，不光是前線人員，也會危及參賽選手和日本國民的生命。宇都宮健二呼籲當局聆聽日本民間的聲音，盡快宣布取消賽事，將有限的資源給有需要的人。

該請願連署書發起短短4天，第一階段30萬份連署輕鬆達標，目前正往目標50萬邁進。截至今晚7點30分，已有30萬6242人參與連署。

國際奧委會副主席科茨（John Coates）本月8日宣稱東奧一定會舉行，對於近來日本民眾在網路發起希望能取消東京奧運請願活動，他表示「這是令人擔心的事項」，還說若日本疫苗能提高接種率，就不用太擔心疫情傳播的問題。

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請願連署書發起短短4天，第一階段30萬份連署輕鬆達標，目前正往目標50萬邁進。（圖擷取自Change.org）

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