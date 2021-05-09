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    武漢肺炎》西班牙解除緊急狀態 民眾嗨翻如迎接新年

    宵禁取消後，巴塞隆納響起歡呼的尖叫聲、掌聲和音樂。（路透）

    宵禁取消後，巴塞隆納響起歡呼的尖叫聲、掌聲和音樂。（路透）

    2021/05/09 18:11

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙去年10月起為對抗武漢肺炎疫情實施緊急狀態，如今政府已宣布解除，使西班牙人時隔數個月來首次可在境內跨區旅行，讓民眾嗨翻直說如同「新年」到來。

    《法新社》報導，西班牙中央政府為防疫實施的緊急狀態，為地方政府提供了實施限制居民自由措施的法律依據，例如宵禁或禁止不必要的跨區域旅行，如今緊急狀態已於台灣時間週日上午6時解除。

    宵禁取消後，巴塞隆納響起歡呼的尖叫聲、掌聲和音樂，28歲居民科貝拉（Oriol Corbella）說，「這就像新年一樣」，但儘管已恢復一些正常和自由，「我們必須記住病毒仍然存在。」

    46歲的珠寶設計師巴爾斯說，「我受夠了不能離開馬德里」，現在限制放寬讓他和國內許多人都鬆了一口氣，他已計畫下週末到西國北部加利西亞（Galicia）慶生。

    西班牙是歐洲疫情最嚴重的國家之一，有將近7萬9000人死亡，350萬例確診。儘管境內跨區旅行禁令已經結束並取消宵禁，但並非所有防疫限制都已放寬。

    地方政府仍然可以限制營業時間，並限制酒吧和餐館的容納人數，還可尋求法院批准採取更嚴格措施，例如重新實行宵禁，限制家庭聚會人數或延長境內旅行禁令。

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    宵禁取消後，巴塞隆納響起歡呼的尖叫聲、掌聲和音樂。（歐新社）

    宵禁取消後，巴塞隆納響起歡呼的尖叫聲、掌聲和音樂。（歐新社）

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