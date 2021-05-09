新發現！義國洞穴出土9具尼安德塔人骨骸 生前疑遭鬃狗獵殺

羅馬東南方一處洞穴出土9具尼安德塔人骨骸。（路透）

2021/05/09 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕義大利文化部於當地時間週六（8日）表示，考古團隊在羅馬附近的一處洞穴中發現9具「尼安德塔人」骨骸，從骨骸狀況可以推測，9名尼安德塔人在生前可能遭到鬣狗獵殺。

綜合外媒報導，義大利文化部指出，考古團隊在羅馬東南方90公里處、拉蒂納省的聖費利切奇爾切奧（San Felice Circeo）一處名為「瓜塔里」的洞穴（Guattari Cave）中找到9具尼安德塔人骨骸，分別是7名成年男性、1名成年女性和1名男孩。其中8具骨骸可追溯到5萬至6萬8000年前，最古老的1具骨骸甚至可以追溯到9萬至10萬年前，從頭骨碎片、顎骨斷裂等多項骨骼狀態來評估，考古團隊研判尼安德塔人在生前可能遭到鬣狗啃咬獵殺。

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羅馬第二大學（University of Rome Tor Vergata）考古學教授羅佛（Mario Rolfo）指出，有許多尼安德塔人被鬣狗咬死，並被當成獵物拖進洞穴中，特別是病患或是長者容易遭受攻擊。

瓜塔里洞穴最初是一群工人在1939年時所發現的考古地點，過去曾因為地震、土石流等災害，導致洞穴有部分區塊被封閉，部分遺骸也因此被保留。考古學家自2019年10月開始對瓜塔里洞穴進行研究，洞穴中除了尼安德塔人的骨骸以外，還有許多動物骨骸，包括犀牛、巨鹿、熊、野馬及鬣狗，部分骨骸呈現明顯的咬噬痕跡。

義大利文化部表示，加上先前在瓜塔里洞穴周邊所發現的另外兩具遺骸，目前在此地已出土11具尼安德塔人遺骸，這裡可說是針對尼安德塔人的研究史上最重要的地點。義大利文化部長弗朗西斯契尼（Dario Franceschini）將這此次考古發現形容為「全世界都會談論的非凡成就」，強調這項發現將有助於豐富尼安德特人的研究成果。

考古團隊研判，尼安德塔人在生前可能遭到鬣狗啃咬獵殺。（路透）

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