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    快來聽！史上首次 NASA釋出火星無人機飛行聲響

    火星微型直升機機智號的飛行聲音被火星探測車毅力號錄下。（圖擷自「NASA Jet Propulsion Laboratory」YouTube）

    火星微型直升機機智號的飛行聲音被火星探測車毅力號錄下。（圖擷自「NASA Jet Propulsion Laboratory」YouTube）

    2021/05/09 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕快來聽史上首次由外星探測儀器錄下的飛行器聲響！火星微型直升機「機智號」在4月30日進行第4次飛行時，火星探測車「毅力號」以SuperCam錄下飛行過程和聲音，美國國家航空暨太空總署（NASA）近來釋出了這段影片。

    NASA新聞稿指出，毅力號所搭載的SuperCam，具有相機、雷射發射器和光譜儀，透過雷射碎解岩石土塊後，再由光譜儀分析成分。同時，SuperCam還配備了收音麥克風，可以記錄雷射撞擊後的聲音，從而了解目標物的硬度等物理特性，而且還能收集火星風等環境噪音。

    NASA表示，毅力號當時距離機智號起降點約80公尺遠，因此一度不確定收音麥克風是否能接收到飛行聲音。此外，火星的大氣層相當稀薄，可能會影響到機智號螺旋槳旋轉噪音的傳遞。

    NASA說，除了以上疑慮外，在機智號剛起飛的一段時間內，火星括來了一陣微風，因此飛行聲音遭到掩蓋，但假如仔細聆聽，還是可以隱約察覺到微型直升機的嗡嗡聲傳來。

    SuperCam麥克風負責人、法國高等航空航太學院行星科學教授米蒙（David Mimoun）透露，能夠錄到機智號的音訊實在令人驚喜，因為過去的測試和模擬顯示火星大氣層極大地抑制了聲音的傳播，是以他們曾認為麥克風很難接收到機智號聲響，如今這段音頻將成為人類了解火星大氣的重要線索。

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