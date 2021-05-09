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    印度疫情不斷惡化 檢測1.3萬個樣本出現3532例變種病毒

    印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，連日新增逾40萬人確診，染疫死亡數也屢創新高，當地猶如人間煉獄。（歐新社）

    印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，連日新增逾40萬人確診，染疫死亡數也屢創新高，當地猶如人間煉獄。（歐新社）

    2021/05/09 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，連日新增逾40萬人確診，染疫死亡數也屢創新高，印度當局更指出，在逾萬例有效樣本中，有3532例是令人擔憂的新變種病毒。專家也提醒，無可避免將發生第3波疫情。

    綜合外媒報導，印度近期疫情不斷惡化，過去1天再新增4187人染疫死亡，再創單日新高，過去1天新增40萬1078例確診，已是連續3天新增逾40萬人確診染疫。印度國家疾病控制中心也針對1.3萬個樣本進行檢測，結果發現其中有3532個出現目前正受到當局關注的變種病毒株，且其中有1527個是具有雙重突變的「B.1.617」變種病毒，在過去一個月中許多邦的病例激增，也被認為與此病毒有高度相關。

    印度的科學原則顧問（principal scientific advisor）拉哈萬（K .VijayRaghavan）博士近日也警告，由於病毒對疫苗具有高程度的免疫性，預估進入第3波疫情是無法避免的，只是目前還不清楚何時會發生，但他強調必須預先做好準備，並提到疫苗雖可有效對抗目前的變種病毒，但新的變種病毒也會持續在全世界和印度出現，疫苗必須持續升級才能因應新一波的疫情爆發。

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