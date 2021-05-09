蘇獨勢力取得蘇格蘭議會過半席次 首席部長：將再度推動獨立公投

「蘇格蘭民族黨」在蘇格蘭議會的129席中贏得64席，蘇格蘭首席部長、蘇格蘭民族黨黨魁史特金表示，疫情過後將再度推動獨立公投。（法新社）

2021/05/09 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國在6日迎接「超級星期四」（Super Thursday）地方選舉，而主張獨立「脫英」的「蘇格蘭民族黨」（SNP）在蘇格蘭大選中拿下勝利，於蘇格蘭議會的129席中贏得64席，雖未超越過半數的65席，但蘇格蘭民族黨將與同樣支持蘇格蘭獨立的「蘇格蘭綠黨」（Scottish Greens）結盟，再度推動獨立公投。

綜合外媒報導，蘇格蘭民族黨在蘇格蘭議會的129席中贏得64席，蘇格蘭綠黨則拿下8席；保守黨獲得31席、工黨獲得22席、自由民主黨則拿下4席，而支持蘇格蘭獨立的兩黨已在議會中過半，未來蘇獨勢力將可以議會中佔據優勢。蘇格蘭政府在2014年曾舉行首次獨立公投，結果為55%反對獨立、45%支持獨立，然而此次蘇獨政黨在大選中獲勝，外界也將此次選舉結果視為蘇格蘭政府與英格蘭將爆發一系列「脫英」衝突，蘇格蘭、英格蘭及威爾斯長達314年的連結也岌岌可危。

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蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）表示，目前首要任務仍是帶領蘇格蘭度過疫情，一旦疫情平息，他將推動第二次獨立公投，「若強森（Boris Johnson）意圖忽略人民意願，那將會十分荒唐」，強森或其他任何人試圖阻撓蘇格蘭人民選擇未來的權利，這根本沒有任何「民主道理」。史特金更強調，英國政府企圖挫敗蘇格蘭的民主意願，只會助長蘇格蘭人民對獨立的渴望。

強森週六則對此表示，現在進行公投是魯莽且不負責任的，他並不認為現在是進行更多憲法對抗的最佳時機，人們希望復甦經濟，從疫情低谷中反彈。

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