澳媒：中國軍方曾論SARS武器化 預言第3次大戰為生物戰

澳媒調查，中國軍方曾論SARS武器化，預言第3次大戰為生物戰（示意圖，路透）

2021/05/09 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）席捲全球，包括前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人都曾警告，武肺病毒可能是中共的生物武器。澳洲媒體調查報導也指出，中國軍方科學家曾討論將嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒武器化，甚至預言第3次世界大戰的致勝關鍵為生物武器。

中國對於武肺疫情起源諱莫如深，引發世界各國嚴重關切。「週末澳洲人報」（The Weekend Australian）7日報導，18名中國人民解放軍科學家和高階公衛官員，曾在2015年撰寫一份文件，形容SARS病毒可經「人為操縱」成為新興人類疾病病毒，進而變成武器，以前所未見的方式釋出，預示了「基因武器的新時代」。

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據報導，這份文件的作者群包括中國軍方和公衛高層官員，包括中國防疫單位前副主任。根據澳洲戰略政策研究所（ASPI）的國防大學追蹤系統，其中10人是與陝西省西安市中國人民解放軍空軍軍醫大學有關的科學家和武器專家。該校是為人民解放軍培養高、中層次醫學專業人才的全國重點大學，研究水準被列為「非常高風險」，包括醫學和心理科學研究。

據稱文件作者群還根據美國前空軍上校安斯可夫（Michael J. Ainscough）對於衝突模式和生物武器的研究，推斷第3次世界大戰「將是生物戰」，致勝的核心武器將是生物武器。

美國國務院官員調查武漢肺炎疫情起源時，於去年5月取得這份文件。澳洲人報調查記者馬克森（Sharri Markson）即將在9月出版新書「武漢真相」（What Really Happened In Wuhan，暫譯），書中論及武漢肺炎起源的相關調查研究，也提到前述文件。

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