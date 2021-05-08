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    武漢肺炎》全球逾1億5679萬例確診 超過327萬人病歿

    全球武漢肺炎疫情仍十分嚴峻，印度尤為嚴重，許多染疫病患因醫院無法收治，只能自力救濟吸氧續命，圖為印度民眾排隊等待填充氧氣的畫面。（美聯社）

    全球武漢肺炎疫情仍十分嚴峻，印度尤為嚴重，許多染疫病患因醫院無法收治，只能自力救濟吸氧續命，圖為印度民眾排隊等待填充氧氣的畫面。（美聯社）

    2021/05/08 23:16

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日10時（台灣8日晚間6時），全球至少327萬2332人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億5679萬180例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球7日通報新增1萬3882人病歿、84萬4761起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4187死）、巴西（2165死）、美國（826死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬901人病故、3265萬2028例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（41萬9114人喪生、1508萬2449例確診）、印度（23萬8270人喪生、2189萬2676例確診）、墨西哥（21萬8657人喪生、236萬1874例確診）及英國（12萬7598人喪生、443萬1043例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有294人染疫喪命；接下來依序為捷克（277人）、波士尼亞-赫塞哥維納（268人）、蒙特內哥羅（244人）和北馬其頓（243人）。

    從區域來看，歐洲累計108萬9329死、5136萬6755例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計94萬8402死、2971萬364例確診；美國和加拿大共計60萬5417死、3392萬1943例確診。

    亞洲共計37萬378死、2910萬5996例確診；中東地區共計13萬3851死、802萬1585例確診；非洲共計12萬3895死、461萬9579例確診；大洋洲共計1060死、4萬3967例確診。

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