專家警告：印度武肺死亡人數7月恐「突破100萬」

根據華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）最新預測，在最壞的情況下，印度的死亡人數將在7月到來時超過100萬。圖為印度不斷燃燒的臨時火葬場。（歐新社）

2021/05/08 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，變種病毒造成嚴重破壞，根據華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）最新預測，在最壞的情況下，印度的死亡人數將在7月到來時超過100萬。

根據《太陽報》報導，印度正遭受世界第二波最嚴重的武漢肺炎疫情折磨，儘管沒有任何放緩跡象，人們仍擔心第三波衝擊即將到來，該國最高醫療顧問警告人們，要做好不斷重複面臨破壞性場面的準備，一如早已不堪負荷的醫院與火葬場。

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報導提到，根據華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）最新預測，在最壞的情況下，印度的死亡人數將在7月到來時超過100萬，儘管熬過了7月，8月也仍有高度可能超過100萬人死亡，不過也有科學家質疑該預測是否準確。

報導補充，由50個組織組成的全球聯盟「人民疫苗聯盟（PVA）」指出，如果不提供更多支持來幫助全世界的人們接種疫苗，這種新病毒株將帶來嚴重的危險，因為根據目前的評估，許多發展中國家要到2024年才能達到結束大流行的必要疫苗接種水平，在全球互通的情況下，任何新爆發的變種病毒都可以傳播到已經接種疫苗的國家，這些新的突變非常有可能可以躲避疫苗提供的抗體，樂施會（Oxfam）健康政策經理安娜表示，「這種失敗使我們所有人面臨風險」。

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