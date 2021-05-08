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    6年來最強沙塵暴！首爾街道一片霧濛濛 職棒賽事急喊卡

    南韓首爾7日受到超強沙塵暴影響，市區遭黃白沙籠罩呈現一片白。（歐新社資料照）

    南韓首爾7日受到超強沙塵暴影響，市區遭黃白沙籠罩呈現一片白。（歐新社資料照）

    2021/05/08 12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕近日發源自中國蒙古戈壁沙漠的沙塵伴隨西北風進入韓半島，7日南韓首都圈等地受沙塵籠罩陷入一片霧白，嚴重影響境內空氣品質。韓國氣象廳預計8日沙塵暴將擴及全國各地，9日起空氣品質逐漸恢復平常型態。

    綜合韓媒報導，5日蒙古戈壁沙漠颳起大量沙塵，隨後伴西北風降雨流入韓半島，帶來6年來最強沙塵暴。7日下午首爾地區被黃白沙遮蔽，一小時平均懸浮微粒（PM10）濃度為525微克/立方公尺，隨後更監測到PM2.5濃度達127微克/立方公尺。

    南韓環境部於7日下午對首爾市、仁川市、京畿道、忠清南道地區發布沙塵暴「注意」警報（表空氣品質極差，可能引發大規模災難），另對江原道、大田市、世宗市等六地發佈沙塵暴「關注」警報（表懸浮微粒（PM10）濃度達150微克/立方公尺以上），官方呼籲高齡長者、幼童，及具有呼吸道疾病的民眾非必要不要外出。

    報導提及，首都圈嚴重沙塵暴也使原定7日晚間舉辦的四場職棒賽事韓華鷹-LG雙子（蠶室）、NC恐龍-KT巫師（水原）、培證英雄-SSG登陸者（仁川）、斗山熊-起亞虎（光州）緊急宣布取消，為韓職聯盟正規賽頭一遭因沙塵暴同時取消4賽。

    對此，韓國氣象廳預告8日上午沙塵暴將持續擴及全國各地，並自8日下午開始減弱，9日空氣品質逐漸恢復正常。

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