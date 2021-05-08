我的未來不是夢！奈及利亞貧民窟小孩學下棋脫貧

奈及利亞貧民窟的小孩努力學下棋，希望有天能藉此技術脫離貧窮。（路透社）

2021/05/08 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕貧民窟總是予人絕望之感，但奈及利亞科羅杜（Majidun）的貧民窟卻充滿無限希望。這裡的桌子總擺滿棋盤和塑膠布，一群小孩聚精會神圍成一圈，審慎思考要如何做出下一步。

據《路透》報導，此貧民窟位在豪宅和高聳的辦公大樓對面，看來極其突兀。貧民窟的居民表示，下棋有助思考和培養情商，期待過程中學到的總總可助他們脫貧。

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一位住在貧民窟的14歲青年麥可（Michael Omoyele）說，在這裡生存很困難，他從小就要工作餵飽自己，而且食物總不夠吃。不過，他受2016年的電影逐夢棋緣 （Queen of Katwe）影響，相信只要像裡面的肯亞女孩一樣，努力磨練下棋技術便可脫離貧民窟。

麥可非常愛下棋，他甚至把家裡斑駁的水泥牆當成棋盤，就算周圍有小嬰兒吵鬧的哭泣聲也不受影響。他強調，「下棋時必須非常專注才能贏，贏棋時我變得很有成就感，相信自己有天能成為冠軍也能致富。」

奈及利亞貧民窟的下棋風潮由26歲的奧可亞（Babatunde Onakoya）帶起，他從小在貧民窟長大，但藉高超的下棋技術脫離貧窮，因此決定於2018年在非洲各地貧民窟成立下棋社團，「下棋有助培養聰明的世代，他們會變得更有批判能力，也更有好奇心和創造力。」

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