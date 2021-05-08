中國嗆新疆會議「製造衝突」 急要求他國別參加

中國要求聯合國成員不要出席即將舉辦的新疆會議。（歐新社）

2021/05/08 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害新疆維吾爾族行徑受國際撻伐，更被多國指責是「種族滅絕」。中國對此強烈否認，還設法阻止其他國家加入西方陣營的譴責聲浪，在聯合國發布通告，要成員國不要參與下週舉辦的新疆會議。

《路透》報導，中國駐聯合國代表團週四發布一則公告，要求會員國不要參加預計下週舉辦的新疆會議，「這是一場以政治動機為目的的場合，我們要求不要出席這類反中活動。」

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新疆會議由美、英、德、澳、加拿大等國共同舉辦，美英德大使將在週三透過視訊發表演說，參與者還包括人權觀察組織執行主任羅斯（Ken Roth）及國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）。

該活動主旨為討論聯合國體系、成員國及公民社會能如何幫助、支持新疆維吾爾族人權。中國指控，活動籌辦方拿人權議題作為政治工具來干涉中國內政，試圖分化、擾亂及干擾中國的發展，「他們熱衷挑釁中國，這樣的活動只會導致更多的衝突。」

聯合國人權觀察執行長夏波諾（Louis Charbonneau）批評，「北京長年霸凌他國政府要他們禁聲，但這項策略失敗了，有越來越多國家站出來譴責中國對維族及穆斯林所犯下的罪行。」

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