歐中關係緊張 近期批准投資協定機會渺茫

2021/05/08 02:12

〔中央社〕歐盟日前宣布暫緩批准與中國的投資協定，專家指出，由於新疆、台灣和香港問題，最近歐洲對中國的觀感出現變化，只要中國不收回對歐洲的制裁，近年內批准的機會不大。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接受今天出刊的德國「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，歐盟沒有「中止」或「冷凍」與中國的投資協定，技術性的準備工作仍持續進行，只是批准過程必須從整個政治大環境來考量。

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他說，中國對歐洲議會議員的懲罰性制裁「令人無法接受和遺憾」，不利於協定的批准。

歐盟與中國的投資協定談了7年，去年底才在德國總理梅克爾（Angela Merkel）擔任歐盟輪值主席國任內完成談判，當時就因中方不願對禁止強迫勞動問題做出堅定承諾受到批評。

最近，歐盟與中國因維吾爾少數民族受迫害的問題相互制裁，中方制裁對象包含多位歐洲議會、學者和智庫，規模之大引起歐洲政壇憤怒，導致雙邊關係出現少見的緊張。按照程序，這份協定還需經歐盟成員國和歐洲議會的批准才會生效。

代表歐洲企業利益的中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Jorg Wuttke）接受「慕尼黑水星報」（Munchner Merkur）訪問時表示，由於中國對台灣、香港和新疆的作為，以及沒有履行開放市場的承諾，歐洲對中國的觀感最近出現變化。

伍德克認為，北京顯然低估了歐洲、例如德國對中國人權的憂慮。

歐洲議會負責審查投資協定的貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）批評梅克爾，在法國的協助下匆促推動投資協定，並對歐盟暫緩批准表示歡迎。

朗吉表示，「這份協定現在放在冰箱」，只要中國繼續制裁歐洲議會的議員，「未來2年批准的機會渺茫」。（編輯：徐睿承）

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