譚德塞批准緊急使用中國國藥疫苗 列入COVAX分發名單

世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（見圖）最新批准，將中國國藥疫苗列入緊急使用許可疫苗名單。（路透）

2021/05/07 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）最新批准，將中國國藥疫苗列入緊急使用許可疫苗名單，並列入COVAX分發名單。

綜合外媒報導，世界衛生組織當地時間週五（7日）召開會議，譚德塞指出，獨立的專家委員會認為年滿18歲的人士們，可接種2劑國藥疫苗。

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此項宣布為世界衛生組織第6次向武漢肺炎疫苗發布緊急使用許可，各國醫藥監控機構均會參考世衛組織的意見，而世衛也將把國藥疫苗列入COVAX分發名單。

世界衛生組織此前已批准施打包括輝瑞（Pfizer）與BioNTech、阿斯利康（AstraZeneca）、強生（Johnson & Johnson）及莫德納（Moderna）疫苗。

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