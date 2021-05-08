武漢肺炎》印度封城、社交距離形同虛設 火葬場燒到缺木材
〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，死亡人數更是不斷上升，印度的火葬場已經面臨所需木材短缺的困境；而火葬場的工人也無奈表示，封城措施和社交距離在當地形同虛設，根本無助減緩疫情。
據CNN報導，印度當地火葬場的一位工人沃德（Ward）表示，每天有100到150具的屍體會運來瓦拉納西（Varanasi）的火葬場。據了解，這座城市的主要火葬場已經不堪負荷，迫使目前必須在恆河河岸旁建立一個臨時火葬場。
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據報導，沃德告訴CNN的記者，「印度的封城無法和紐約或是倫敦的封城相比。」沃德說，「在瓦拉納西的市場可以營業到每天早上11點，在這段時間街道上都是人；此外我們昨晚甚至還在一間飯店舉辦婚禮。」
沃德也說，「有時甚至要為了幫所愛的人排隊領取氧氣，必須在德里（Delhi）街上等待10小時左右，那麼你無法保持應有的社交距離。」沃德補充，「這是為生存而奮戰，當你為了拯救自己心愛的人，而必須不斷尋找各種資源時，封城和社交距離都沒辦法幫上任何忙。」
據報導，印度衛生部門的數據顯示，今（7）日回報的確診數為41萬4188例，是第3度單日突破40萬，也刷新昨（6）日回報的41萬2373例紀錄；死亡則有3915人，也使印度達到2149萬總確診數與23萬4083例死亡病例數。
As India reports its highest ever daily surge of Coronavirus cases, CNN's @clarissaward visits a crematorium in the country's holiest city on the banks of Ganges River.— Anderson Cooper 360° （@AC360） May 7, 2021
The situation "has become so bad that shortages have been reported of wood, needed for the funeral pyres." pic.twitter.com/ngojsAucVW
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