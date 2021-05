武漢肺炎》印度封城、社交距離形同虛設 火葬場燒到缺木材

2021/05/08 00:05

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,死亡人數更是不斷上升,印度的火葬場已經面臨所需木材短缺的困境;而火葬場的工人也無奈表示,封城措施和社交距離在當地形同虛設,根本無助減緩疫情。

據CNN報導,印度當地火葬場的一位工人沃德(Ward)表示,每天有100到150具的屍體會運來瓦拉納西(Varanasi)的火葬場。據了解,這座城市的主要火葬場已經不堪負荷,迫使目前必須在恆河河岸旁建立一個臨時火葬場。



據報導,沃德告訴CNN的記者,「印度的封城無法和紐約或是倫敦的封城相比。」沃德說,「在瓦拉納西的市場可以營業到每天早上11點,在這段時間街道上都是人;此外我們昨晚甚至還在一間飯店舉辦婚禮。」

沃德也說,「有時甚至要為了幫所愛的人排隊領取氧氣,必須在德里(Delhi)街上等待10小時左右,那麼你無法保持應有的社交距離。」沃德補充,「這是為生存而奮戰,當你為了拯救自己心愛的人,而必須不斷尋找各種資源時,封城和社交距離都沒辦法幫上任何忙。」

據報導,印度衛生部門的數據顯示,今(7)日回報的確診數為41萬4188例,是第3度單日突破40萬,也刷新昨(6)日回報的41萬2373例紀錄;死亡則有3915人,也使印度達到2149萬總確診數與23萬4083例死亡病例數。

