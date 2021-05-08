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    歐盟社會峰會未開議先開槓 「性平」一詞被刪除

    歐盟預計發布的促進社會凝聚力宣言被刪除了「性別平等」（gender equality）一詞。（美聯社）

    歐盟預計發布的促進社會凝聚力宣言被刪除了「性別平等」（gender equality）一詞。（美聯社）

    2021/05/08 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟預計發布的促進「社會凝聚力宣言」（declaration on advancing social cohesion）被刪除了「性別平等」（gender equality）一詞，而《路透》7日報導，這是波蘭與匈牙利政府的建議。

    根據《路透》報導，保守派盟友波蘭法律與正義黨（Prawo i Sprawiedliwość, PiS）與匈牙利總理奧班 （Viktor Orbán），反對由27個國家領袖所擬的宣言草案；週五、週六社會高峰會，各國領袖將討論、定調歐盟接下來十年的社會政策相關議題，宣言草案也列入其中。而奧班是保守主義者，時常與西方的自由派的婦女、同性戀、移民者發生衝突。

    報導揭露最新草案，指明「我們將加緊努力消除歧視，並積極努力縮短性別差距……並促進平等」，當中，「性別平等」一詞變成「促進評等」，由於尚未定案，可能還有更動空間。

    匈牙利總理奧班說，問題出在「性別（gender）」一詞，他認為這是出於意識形態動機的表達。一位波蘭官員認為，《歐洲聯盟基本條約》非常明確地提到的男女平等，並非性別平等。歐盟外交官員指出，這兩國政府都試圖用國家來控制媒體、法界與學者，推廣天主教的保守社會價值觀。

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