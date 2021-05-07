印度疫情未見好轉 今日逾70名國人搭機返台

印度疫情仍持續惡化。圖為6日新德里民眾在墓地搬運武肺病逝親人。（法新社）

2021/05/07 20:59

〔中央社〕在印度的首名台籍幹部感染武漢肺炎不幸離世後，許多在印度台灣人紛紛搭機逃離印度，單是今天就有逾70名台灣人搭機返台，估計近日將有上百名國人陸續搭機回台。

不過，由於可飛離印度轉機回台的班機，只剩下日本的航空公司，萬一包機無法成行，而日本的航空公司若也宣布停飛，屆時將沒有飛機可回台，還沒確定能走的台灣人都正跟公司爭取離開。

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印度第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續惡化，更有首名在陸資製造廠工作的台籍幹部雖在公司要求下施打科興疫苗，仍不幸感染武漢肺炎於1日離世。

由於印度的武漢肺炎疫情並不樂觀，加上醫療體系崩潰，各地缺乏病床、藥物、疫苗等醫療資源，許多在印度工作的台灣人已經或正在計畫搭機離開印度，趕緊回台。

根據印度旅遊公司Manish Saxena Century Travels表示，光今天就有70多位台灣人搭機離開印度，9日還有30多位台灣人訂票準備轉機返台。

另一間在印度北部的旅行社則說，從4月底到近期的未來，已有50多名台灣人向公司訂機票陸續返台。

此外，在印度的台灣企業除了光寶、中橡撤離在疫情重災區的國家首都區（NCR）的台籍幹部外，屬於台達電子集團旗下泰達電子在印度的台灣員工，今天也搭機離開印度。

目前在印度各地的台灣人社群中，除了何處可施打疫苗，或有哪些可靠醫院可以就醫等資訊外，最熱門的就是在社群媒體分享離開印度的航班資訊、如何安全到德里搭機，以及如何在旅途中保護自己安全的防疫教戰守則等相關資訊，希望大家都能平安回到台灣。

印度昨天單日新增武漢肺炎病例達41萬4280例，單日死亡人數也達3923人；印度累計病例超過2148萬例，累計死亡人數23萬4074人，疫情仍持續惡化。

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