慘了！上海迪士尼小熊維尼 遭男童「葉問上身」痛毆

上海迪士尼小熊維尼遭男童毆打。（圖取自微博）

2021/05/07 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海迪士尼樂園近日驚傳暴力事件，1名男童見到園內的小熊維尼，竟然「葉問上身」朝著熊肚一陣猛打，被工作人員制止，男童家屬態度強硬指稱，「已經道歉了還想怎麼樣？」影片曝光網友們直呼「這下慘了」。

綜合中國媒體報導，上海迪士尼樂園1名員工扮成小熊維尼，走在樂園內和遊客們打招呼、合影留念，不料1名男童突然衝過來，朝著熊肚一陣猛打，一旁的工作人員見到這幕嚇傻了，連忙出聲制止男童，並把扮成小熊維尼的員工帶回幕後，小熊維尼看似大受打擊，低下頭離開人潮喧囂處。

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迪士尼工作人員事後想了解男童動粗理由，卻被家長認為「對小朋友糾結此事」，家長大聲地對園方嚷著，「你現在去看（維尼服裝），如果壞了的話，那你叫他賠嘛！」、「有問題你把他（扮成維尼的工作人員）拉出來講！」、「我不知道你糾結他（男童）幹嘛！」場面相當火爆。

許多中國網友紛紛譴責男童的暴力行為，而大量香港網友則為這一家人捏把冷汗，直呼「造反了，竟敢打維尼」，也有人留言稱「全家完蛋了」、「推測那位員工會被『轉換角色』或是調去做其他工作，然後中國政府會暗中下命令，要求上海迪士尼不可以再找人扮維尼」、「對（中國）領導人不敬」。

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