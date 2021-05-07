武漢肺炎》遊客未遵守防疫規範 印度海灘勝地陽性率逾50％

印度果阿邦州武漢肺炎病毒檢驗陽性率已上升到51.4%。（美聯社；本報合成）

2021/05/07 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕印度果阿邦（state of Goa）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢驗陽性率已上升到51.4%，當地衛生部長瑞恩（Vishwajit P. Rane）表示，這與當地開放遊客進入有關。

綜合外媒報導，果阿邦以海灘聞名，但在昨（6）日卻爆出單日新增3869例確診。瑞恩認為，此次病毒檢驗陽性率飆升是因為寬鬆的邊境限制，以及去年11月到今年2月印度傳統活動排燈節（Diwali）所帶來的國內遊客。

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瑞恩表示，「果阿邦一直是人們非常喜愛的一個旅遊景點，但我們發現疫情期間來旅遊的人都沒有遵循SOP，也沒有遵守社交距離」，並表示，他曾建議大型活動聚會應該停止，如果在當時就實施了，現在應該就不會有這樣的狀況。

據報導，印度孟買高等法院（High Court of Bombay at Goa）昨（6）日通過臨時命令，要求果阿邦政府從5月10日起，必須嚴格控管進入當地的外來人士，若外來人士無法出示武漢肺炎陰性證明，政府必須拒絕他們進入該州。

據了解，果阿邦目前總確診數為10萬8267例，其中1501人死亡。

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印度果阿邦州武漢肺炎病毒檢驗陽性率已上升到51.4%。（美聯社）

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