為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》遊客未遵守防疫規範 印度海灘勝地陽性率逾50％

    印度果阿邦州武漢肺炎病毒檢驗陽性率已上升到51.4%。（美聯社；本報合成）

    印度果阿邦州武漢肺炎病毒檢驗陽性率已上升到51.4%。（美聯社；本報合成）

    2021/05/07 20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕印度果阿邦（state of Goa）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢驗陽性率已上升到51.4%，當地衛生部長瑞恩（Vishwajit P. Rane）表示，這與當地開放遊客進入有關。

    綜合外媒報導，果阿邦以海灘聞名，但在昨（6）日卻爆出單日新增3869例確診。瑞恩認為，此次病毒檢驗陽性率飆升是因為寬鬆的邊境限制，以及去年11月到今年2月印度傳統活動排燈節（Diwali）所帶來的國內遊客。

    瑞恩表示，「果阿邦一直是人們非常喜愛的一個旅遊景點，但我們發現疫情期間來旅遊的人都沒有遵循SOP，也沒有遵守社交距離」，並表示，他曾建議大型活動聚會應該停止，如果在當時就實施了，現在應該就不會有這樣的狀況。

    據報導，印度孟買高等法院（High Court of Bombay at Goa）昨（6）日通過臨時命令，要求果阿邦政府從5月10日起，必須嚴格控管進入當地的外來人士，若外來人士無法出示武漢肺炎陰性證明，政府必須拒絕他們進入該州。

    據了解，果阿邦目前總確診數為10萬8267例，其中1501人死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    印度果阿邦州武漢肺炎病毒檢驗陽性率已上升到51.4%。（美聯社）

    印度果阿邦州武漢肺炎病毒檢驗陽性率已上升到51.4%。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳洲不延長對印度旅行禁令 下週起3次包機接回公民
    2021/05/07 17:05

    澳洲不延長對印度旅行禁令 下週起3次包機接回公民
    航運業再遇挑戰！印度疫情爆炸恐惡化船員流動
    2021/05/07 15:48

    航運業再遇挑戰！印度疫情爆炸恐惡化船員流動

    捷運、公園雙紅利 涵悅+小家庭首選
    3度單日突破40萬例！無好轉跡象 印度確診數破41萬創新高
    2021/05/07 13:51

    3度單日突破40萬例！無好轉跡象 印度確診數破41萬創新高
    國際風險提升 移入單日暴增12例
    2021/05/07 05:30

    國際風險提升 移入單日暴增12例
    不織布大廠南六領頭帶路 PPE國家隊 贈印度350萬片口罩
    2021/05/07 05:30

    不織布大廠南六領頭帶路 PPE國家隊 贈印度350萬片口罩
    國際今日熱門
    疫情助長暴力？性平模範生瑞典 5週6女遭殺害
    2021/05/06 23:10

    疫情助長暴力？性平模範生瑞典 5週6女遭殺害

    她縱火燒屋還坐草坪「觀賞」 目擊者聽尖叫聲嚇傻：裡面還有人
    2021/05/06 22:21

    她縱火燒屋還坐草坪「觀賞」 目擊者聽尖叫聲嚇傻：裡面還有人

    法百艘漁船澤西島爭漁權 英法急派軍艦「巡邏」
    2021/05/06 21:58

    法百艘漁船澤西島爭漁權 英法急派軍艦「巡邏」

    武漢肺炎》印度疫情狂燒 鄰國紛紛斷航關閉邊界
    2021/05/06 21:57

    武漢肺炎》印度疫情狂燒 鄰國紛紛斷航關閉邊界

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播