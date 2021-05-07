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    日本緊急宣言擴及6都府縣 追加愛知福岡

    日本政府7日傍晚決定延長東京、大阪、京都和兵庫等4都府縣的緊急事態宣言，另外，愛知和福岡兩縣則從12日起成為追加發布地區。圖為愛知縣名古屋市的名古屋城，目前遊客大為減少。（彭博）

    日本政府7日傍晚決定延長東京、大阪、京都和兵庫等4都府縣的緊急事態宣言，另外，愛知和福岡兩縣則從12日起成為追加發布地區。圖為愛知縣名古屋市的名古屋城，目前遊客大為減少。（彭博）

    2021/05/07 17:27

    〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本政府7日傍晚決定延長東京、大阪、京都和兵庫等4都府縣的緊急事態宣言，解除期限從11日延至31日，另外，愛知和福岡兩縣則從12日起成為追加發布地區。

    因為變異病毒株橫行，日本的武肺漢炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續亮紅登，首相菅義偉在上月下旬黃金週來臨前夕，發布為期約2週的第3度的緊急宣言，以「短期集中型」的方式，遏止黃金週期間感染人數的增加，原定解除期限至11日止，但因效果有限，在地方政府要求下，今天宣布延長。

    延長期間發布區域內所有提供酒類和卡拉OK的餐飲店仍維持停業，其他餐飲業者的營業時間最晚至晚間8點，且不准客人自帶酒品入店。原本採無觀眾比賽的職業足球和棒球賽等活動，也放寬為上限5000人或收容人數50%以內、結束時間以晚上9點為限。

    至於百貨公司等面積達1000平方公尺的大型商業設施，原則放寬營業時間可至晚間8點，但發布範圍內的各地知事可依判斷要求繼續暫停營業。

    另外，北海道、岐阜及三重等3道縣也於9日啟動相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，目前已發布「防止蔓延重點措施」的地區還有愛媛、埼玉、千葉、神奈川、沖繩和宮城等縣。其中宮城縣於11日期滿解除。

    日本的第1緊急宣言為去年4月7日到5月25日，共49天，範圍從東京等7都府縣擴大到全國，第2次緊急宣言為今年1月8日至3月21日，期限經2次延長，共73天，範圍從東京等首都圈1都3縣擴大到11都府縣。這次第3次緊急宣言，從4月25日起，延長至5月31日，共37天，範圍也從東京等4都府縣擴大到6都府縣。

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