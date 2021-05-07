比爾蓋茲離婚原因曝光？ 美媒曝和「淫魔富豪」有關

微軟創辦人比爾蓋茲（左）與妻子梅琳達（右）離婚後，已將逾18億美元股票轉讓給梅琳達。（法新社）

2021/05/07 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲日前宣布與結縭27年的妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）離婚，震驚國際，雙方尚未公布真正離婚原因。而過去比爾蓋茲曾被外媒爆料與已故美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係甚篤，美國新聞網站《每日野獸》就推測，梅琳達因此對比爾蓋茲和艾普斯坦有來往感到不滿。

美國淫魔富豪艾普斯坦因涉嫌召童妓、販賣人口、誘拐未成年少女、性虐未成年少女而入獄待審，不料2019年8月卻突然在獄中輕生；而外媒曾報導，艾普斯坦生前常在私人專機「蘿莉塔快遞」舉辦性愛趴，比爾蓋茲也曾是專機乘客之一，雖然應只是「搭便車」，但卻是在艾普斯坦犯下與未成年少女性交易出獄後，比爾蓋茲仍願意搭乘他的專機，有違他透過慈善活動幫助全球年輕少女的形象。

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外媒也報導，比爾蓋茲自2011年起，就曾多次與艾普斯坦見面，像是比爾蓋茲曾去過艾普斯坦位於曼哈頓別墅至少3次以上，甚至還待至深夜；也指比爾蓋茲也曾與艾普斯坦商討合辦基金會等事宜。當時比爾蓋茲發言人發聲明表示，2人數次晤面僅就慈善事業和基金會做探討，並無利益交集或個人友誼關係，並稱比爾蓋茲也後悔自己曾與艾普斯坦接觸過。

對此，《每日野獸》引述消息人士的說法，比爾蓋茲於2013年9月與梅琳達連袂出席艾普斯坦在曼哈頓別墅所舉辦的派對，梅琳達事後則向朋友抱怨，艾普斯坦當時已被指控性侵未成年少女等罪嫌，讓她在派對上感到相當不舒服，非常不解為何比爾蓋茲要和艾普斯坦有所往來，也對兩人關係感到不滿，《每日野獸》也猜測這或許和兩人離婚有關。

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已故美國淫魔富豪艾普斯坦（見圖）因涉嫌召童妓、販賣人口、誘拐未成年少女、性虐未成年少女而入獄待審，事後在獄中輕生。（美聯社）

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