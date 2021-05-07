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    移居外星有譜？美物理協會：未來5至10年極可能發現外星生命

    美國物理協會於4月的例行會議指出，隨著韋伯太空望遠鏡的啟用，人類極有可能在未來5至10年內，發現外星生命。（美聯社）

    美國物理協會於4月的例行會議指出，隨著韋伯太空望遠鏡的啟用，人類極有可能在未來5至10年內，發現外星生命。（美聯社）

    2021/05/07 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕外星探索大躍進有譜？美國物理協會（American Physical Society）於今年4月的一次例行會議指出，隨著未來「韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）」的啟用，人類極有可能會在未來5至10年內，發現其他星球上的外星生命。

    根據《Interesting Engineering》報導，俄亥俄州立大學研究生菲利普斯（Caprice Phillips）表示，韋伯太空望遠鏡的功能相當強大，它能在60個小時內，探索到太陽系外行星的生命跡象，因此他相當有信心，能在未來5至10年內，發現其他具有生命體存在的行星，大幅提升人類移居太空的可能性。

    報導指出，現今對外星能存在生物的客觀證據愈來愈多，科學家近期鎖定「迷你海王星（Mini-Neptune）」，也就是學名為「氣體矮行星 （Gas dwarf planets）」的星體做研究，發現其具有豐富大氣層，極有可能存在「液態水」，若水中能檢出「氨分子」，那麼出現生命的機率將大幅提升。

    報導提到，韋伯太空望遠鏡預計於10月正式發射，該鏡具備了一個長6.4公尺的主視鏡，也因為其體積過於龐大，因此得透過「折疊」才能置放在火箭中，將會升空至第2拉格朗日點上（Second Lagrangian point），使其能遠離地球，躲避遭地球遮蔽一半視野的困境。

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