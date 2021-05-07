中國火箭將失控墜落 美防長：希望不傷害任何人

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，目前美軍沒有擊落中國火箭的計畫，希望殘骸能在不傷害任何人的地方著陸。（美聯社）

2021/05/07 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國4月29日發射的長征5號B遙二火箭偏離軌道，預計殘骸本週末將重返大氣層墜落地球表面。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，目前美軍沒有擊落火箭的計畫，希望殘骸能在不傷害任何人的地方著陸。

奧斯汀6日在美國國防部記者會上，回答有關中國火箭墜落的問題，他表示，根據最新估計，火箭殘骸會在8日至9日墜回地球，專家目前仍在研究。奧斯汀說，美軍沒有擊落火箭的計畫，希望火箭會在不傷害任何人的地方著陸，像是海洋或類似地方。

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奧斯汀強調，這說明一個事實，即對於在太空工作來說，應該以安全周到的模式進行操作，並確保會在計畫和展開行動時將這些事情納入考慮範圍。

《路透》報導，哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示，火箭的殘骸以超音速重新進入大氣層時可能不會完全燒毀，但落入海裡的機率較高，因地球表面有70%是被海洋覆蓋。

不過麥道威也說，火箭殘骸仍有落在地面的可能性，甚至可能落在人口密集區，就像2020年5月另一個長征五號B火箭的殘骸落在象牙海岸，毀損多棟建築物，但沒有傳出人員傷亡報告。

麥道威提到，根據目前的軌道推算，殘骸軌跡最北可能到紐約、馬德里或北京，最南端可能到智利和紐西蘭的威靈頓，或任何中間地帶。

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