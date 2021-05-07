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    咽喉被掐住？硬闖恐遭狙擊？ 專家：中共海軍有致命弱點

    舒加特指出，在地理位置上，中國海軍有難以克服的弱點，因為其潛艦基地都位在淺海，若要出動潛艦，必須先經過淺海進入深海，代表中國潛艦出港後行蹤仍會被掌控。（彭博資料照）

    舒加特指出，在地理位置上，中國海軍有難以克服的弱點，因為其潛艦基地都位在淺海，若要出動潛艦，必須先經過淺海進入深海，代表中國潛艦出港後行蹤仍會被掌控。（彭博資料照）

    2021/05/07 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相菅義偉4月會談後發表美日聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。對此，日媒引述美國專家指出，台海若爆發衝突，美國期盼日本潛艦能掐住中國海軍的咽喉，因為在「地理位置」上，中國缺乏深水海岸線，成為共軍最大的弱點。

    中國目前雖擁有世上規模最大的海軍，但當前也面臨著一個窘境。《日經亞洲》報導，「新美國安全中心」智庫兼任高級研究員、前美國海軍潛艇戰官員湯姆‧舒加特（Tom Shugart）表示，「當你看到中國的潛艦基地時，每一個基地（周圍）都有相當多的淺水區，他們的潛艦必須穿過這些淺水區才能到達深水區。」因為潛艦只要進入深水區，就幾乎不可能被發現。

    報導指出，上網利用Google Earth瀏覽就能發現，中國的海岸線被一片淺藍色包圍，意即這片全是淺海區域；而日本和台灣的東岸都是深海，潛艦可直接進入深海，潛艦一旦進入深海，幾乎偵測不到，這也代表中國潛艦出港後行蹤仍會被掌握，而曝光的潛艦很容易遭敵人狙擊。

    舒加特指出，中國海軍若想從近海進入公海，勢必要經過第一島鏈之間的海峽或水道，這提供美國及其盟友的潛艦部隊大好機會，「可在捲入衝突或者衝突即將爆發時，更密切地監視甚至將其攔截（共軍）」。

    另外，美國智庫蘭德公司（Rand Corp）的研究員傑弗里‧霍農（Jeffrey Hornung）則提到，在與中共的潛在衝突中，控制海上咽喉要道可能是日本的最大優勢和貢獻。

    霍農認為，日本的作用應該是控制咽喉要道，並指日本的南西諸島（包括大隅諸島、吐噶喇列島、奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島等），剛好控制了中國海軍進入深海的必經之路，「只要無法通過第一島鏈，中國海軍就只能留在屬於淺海的東海海域與台灣海峽，美、日也能為此預先準備，並掌控戰局」。

    瀏覽Google Earth能發現，中國的海岸線被一片淺藍色包圍，意即這片全是淺海區域；而日本和台灣的東岸都是深海，潛艦可直接進入深海，而潛艦一旦進入深海，就幾乎偵測不到。（圖擷取自Google Earth）

    瀏覽Google Earth能發現，中國的海岸線被一片淺藍色包圍，意即這片全是淺海區域；而日本和台灣的東岸都是深海，潛艦可直接進入深海，而潛艦一旦進入深海，就幾乎偵測不到。（圖擷取自Google Earth）

    中國航母遼寧號近日在台灣海域東方軍演。（路透檔案照）

    中國航母遼寧號近日在台灣海域東方軍演。（路透檔案照）

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