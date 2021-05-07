武漢肺炎》外國捐的救命物資在哪？ 印度地方官員：都沒收到

印度疫情慘重，世界各國紛紛提供醫療用品援助，不遠千里火速運抵印度，但有地方官員說，他們到現在仍然沒有收到任何醫療相關物資，懷疑這些救命物資堆在機場倉儲內，根本沒有及時分發到急需的地方。（歐新社）

2021/05/07 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，印度醫療體系也隨著病例激增逐漸崩壞，世界各國紛紛提供醫療用品援助，但這些東西是否有送到急需之地？印度有地方官員說，仍未得到任何救命物資。

《BBC》報導，從上週剛開始，呼吸機、藥品和氧氣設備等醫療物資，開始陸續從英國、美國等運往印度，到週末，光是德里國際機場就有25趟航班，共300公噸就命物資送達。

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隨著疫情升溫確診數量持續創下新紀錄，當地民眾擔心物資無法準時送至需要援助的人身邊，印度地方官員也告訴媒體，在第一批物資抵達一週後，中央才開始分發物資，醫院需要的醫療物資大部分都存放在機場倉庫。

但印度政府否認延誤分發援助物資，週二晚上特地發聲明強調，已經引入「精簡」的分配物資系統；衛生部在聲明中也表示，分配系統正全天候運作，以快速追踪和分配物資。

但印度一些受疫情影響最嚴重的地方官員接受《BBC》採訪時說，他們仍然沒有收到任何醫療相關物資。

在本週單日就新增3萬7190例確診的喀拉拉邦（Kerala），衛生部長科布拉格德（Rajan Khobragade）也說，仍未得到任何援助。該邦首長週三發公開信給總理莫迪（Narendra Modi），呼籲中央政府提供一些他們急需的進口氧氣。

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