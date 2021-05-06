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    惡趣味！ 可憐天鵝遭頭套黑襪 英國警方積極緝凶

    一隻野生白天鵝遭人類惡作劇，頭部被套上黑色襪子。（圖取自推特@LincsPolice；本報合成）

    一隻野生白天鵝遭人類惡作劇，頭部被套上黑色襪子。（圖取自推特@LincsPolice；本報合成）

    2021/05/06 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕英國有民眾日前發現一隻野生白天鵝遭人類惡作劇，頭部被套上黑色襪子，趕緊報警求助。相關單位獲報後趕往救援，並表示還好及時發現，否則這隻可憐的天鵝恐怕會餓死，甚至窒息而死。

    根據英國《衛報》報導，本月2日，英國林肯郡（Lincolnshire）有民眾在當地的排水溝發現一隻頭部被套上黑色襪子的野生天鵝，連忙通報警方。當地警方及「皇家防止虐待動物協會」（RSPCA）獲報後趕往現場救援，發現這隻可憐的天鵝「完美」的套在天鵝的頭上，相信是有人故意這麼惡作劇的。

    救援人員成功將黑襪從天鵝身上取下，天鵝也沒有受傷。RSPCA調查員布里絲（Kate Burris）直言這種惡作劇相當無腦且可惡，痛斥這樣惡劣的行為可能導致動物長時間處於痛苦之中，甚至因此死去。

    林肯郡警方今天也在推特上表示，目前正與RSPCA合作調查是誰做出這種事，並呼籲民眾踴躍提供線索。根據英國的《野生動物與鄉村法案》（Wildlife and Countryside Act），未經許可屠殺、傷害或捕捉野生鳥類，最高可處6個月有期徒刑，或被處以沒有設上限的罰金。

    日前英國有民眾發現這隻頭部被套上黑色襪子的可憐天鵝。（圖擷取自@LincsPolice_推特）

    日前英國有民眾發現這隻頭部被套上黑色襪子的可憐天鵝。（圖擷取自@LincsPolice_推特）

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