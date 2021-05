惡趣味！ 可憐天鵝遭頭套黑襪 英國警方積極緝凶

2021/05/06 22:36

〔即時新聞/綜合報導〕英國有民眾日前發現一隻野生白天鵝遭人類惡作劇,頭部被套上黑色襪子,趕緊報警求助。相關單位獲報後趕往救援,並表示還好及時發現,否則這隻可憐的天鵝恐怕會餓死,甚至窒息而死。

根據英國《衛報》報導,本月2日,英國林肯郡(Lincolnshire)有民眾在當地的排水溝發現一隻頭部被套上黑色襪子的野生天鵝,連忙通報警方。當地警方及「皇家防止虐待動物協會」(RSPCA)獲報後趕往現場救援,發現這隻可憐的天鵝「完美」的套在天鵝的頭上,相信是有人故意這麼惡作劇的。

救援人員成功將黑襪從天鵝身上取下,天鵝也沒有受傷。RSPCA調查員布里絲(Kate Burris)直言這種惡作劇相當無腦且可惡,痛斥這樣惡劣的行為可能導致動物長時間處於痛苦之中,甚至因此死去。

林肯郡警方今天也在推特上表示,目前正與RSPCA合作調查是誰做出這種事,並呼籲民眾踴躍提供線索。根據英國的《野生動物與鄉村法案》(Wildlife and Countryside Act),未經許可屠殺、傷害或捕捉野生鳥類,最高可處6個月有期徒刑,或被處以沒有設上限的罰金。

We are investigating after someone deliberatly placed a sock on this poor Swan's head in the Coulson Rd area, Lincoln, on 2/5. @Swan_Rescue came to its aid. We are working with the @RSPCA_official to locate the culprit. Call 101, 21000242297 https://t.co/HtqM8A5NsL pic.twitter.com/zR6X0DLqxI