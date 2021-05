疫情下的煎熬......印度醫師「被迫當上帝」：該救誰？放棄誰？

2021/05/06 17:49

〔即時新聞/綜合報導〕印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情失控,醫療前線也瀕臨崩潰,印度政府在醫護人力不足下,被迫讓實習醫護直接上第一線對抗病毒。尚未完成培訓的住院醫師羅漢·阿格加瓦爾(Rohan Aggarwal)無奈說,在醫療資源有限下,他們必須選擇先救年輕人、放棄老年人,直言這種抉擇讓醫療人員相當痛苦。

《路透》報導,印度政府週一發出聲明,目前各地醫療設施運作已達臨界點,為了填補緊缺人力,醫師及護理師考試延期,藉此允許實習人員直接投入防疫第一線,和現有的醫護人員一同對抗病毒。

26歲的阿格加瓦爾未完成培訓,他指出,目前他在全印度最好的醫院之一、新德里的Holy Family Hospital服務,但情況仍相當糟糕,因為大量病患塞進醫院,已超出醫院可容納量100多人,醫護人員每天馬不停蹄地輪班,為了增加工作效率,不少人選擇放棄全身防護裝備。

阿格加瓦爾無奈說,由於醫療資源不足,不是每位患者都能入院治療,若有發燒和急需氧氣的患者,他只能依照規定,選擇讓急需氧氣的患者接受治療,「人不能沒有氧氣,因此我們通常不會收不需氧氣的病患」。

阿格加瓦爾還透露,如果加護病房只剩一張床,卻同時有一名年輕病患和一名老年病患需要氧氣,他只能選擇先救年輕人;他忍不住感嘆「救誰、不救誰應由上帝決定,我們只是人類,但在這個時候我們被迫要做這些決定」,直言這是相當痛苦的抉擇。

印度疫情失控再破紀錄,根據統計,印度過去24小時至少新增41萬人確診,近4000人不治,雙雙打破單日確診及死亡紀錄。另外,針對印度疫情失控,我外交部今天表示,正透過旅行社安排僑民包機回台,已有80餘人報名。

