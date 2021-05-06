疫情下的煎熬......印度醫師「被迫當上帝」：該救誰？放棄誰？

印度一間醫院的住院醫師羅漢·阿格加瓦爾（中）其實尚未完成培訓，卻在疫情急迫下堅守防疫第一線；他無奈說，在資源有限下，他們常常必須選擇先救年輕病患、放棄老年人，直言這讓他們相當痛苦。（路透；本報合成）

2021/05/06 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，醫療前線也瀕臨崩潰，印度政府在醫護人力不足下，被迫讓實習醫護直接上第一線對抗病毒。尚未完成培訓的住院醫師羅漢·阿格加瓦爾（Rohan Aggarwal）無奈說，在醫療資源有限下，他們必須選擇先救年輕人、放棄老年人，直言這種抉擇讓醫療人員相當痛苦。

《路透》報導，印度政府週一發出聲明，目前各地醫療設施運作已達臨界點，為了填補緊缺人力，醫師及護理師考試延期，藉此允許實習人員直接投入防疫第一線，和現有的醫護人員一同對抗病毒。

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26歲的阿格加瓦爾未完成培訓，他指出，目前他在全印度最好的醫院之一、新德里的Holy Family Hospital服務，但情況仍相當糟糕，因為大量病患塞進醫院，已超出醫院可容納量100多人，醫護人員每天馬不停蹄地輪班，為了增加工作效率，不少人選擇放棄全身防護裝備。

阿格加瓦爾無奈說，由於醫療資源不足，不是每位患者都能入院治療，若有發燒和急需氧氣的患者，他只能依照規定，選擇讓急需氧氣的患者接受治療，「人不能沒有氧氣，因此我們通常不會收不需氧氣的病患」。

阿格加瓦爾還透露，如果加護病房只剩一張床，卻同時有一名年輕病患和一名老年病患需要氧氣，他只能選擇先救年輕人；他忍不住感嘆「救誰、不救誰應由上帝決定，我們只是人類，但在這個時候我們被迫要做這些決定」，直言這是相當痛苦的抉擇。

印度疫情失控再破紀錄，根據統計，印度過去24小時至少新增41萬人確診，近4000人不治，雙雙打破單日確診及死亡紀錄。另外，針對印度疫情失控，我外交部今天表示，正透過旅行社安排僑民包機回台，已有80餘人報名。

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As India’s health system crumbles under the weight of new COVID-19 cases and hospitals run out of beds and oxygen, it is left to doctors like 26-year-old Rohan Aggarwal to decide who will live and who dies https://t.co/TSoyfoV54S pic.twitter.com/jupWD0FCw9 — Reuters （@Reuters） May 5, 2021

印度一間醫院的住院醫師羅漢·阿格加瓦爾（中）其實尚未完成培訓，卻在疫情急迫下堅守防疫第一線；他無奈說，在資源有限下，他們常常必須選擇先救年輕病患、放棄老年人，直言這讓他們相當痛苦。（路透）

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