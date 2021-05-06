被問是否支持疫苗專利豁免？ 中國外交部官腔迴避問題

美國總統拜登，支持暫時豁免疫苗專利保護，今中國外交部被問到相同問題，顧左右而言他稱，會「做出自己的貢獻」。（彭博）

2021/05/06 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐1年多，美國總統拜登5日表態，支持世貿組織（WTO）豁免疫苗專利的提案，願意暫時豁免對疫苗的知識產權保護，今（6日）中國外交部被問到相同問題，顧左右而言他稱，願為促進疫苗在發展中國家發展「做出自己的貢獻」。

綜合媒體報導，美國總統拜登5日在白宮發表演說，被問到是否支持WTO先前針對豁免疫苗專利的提案時，拜登明確表態支持，美國貿易代表戴琪也發表聲明表示，美國政府堅定支持知識產權保護，但為了結束這場大流行，美國政府支持豁免對疫苗知識產權的保護。

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對此，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）大讚此為應對全球衛生挑戰的強有力的領導範例；全球疫苗免疫聯盟（GAVI）也表達對拜登的支持，向華盛頓喊話幫助製造商也轉讓技術知識，以緊急加速全球生產。

今（6日）舉行的中國外交部例行記者，有記者提問，中國是否也會考慮放棄對疫苗的知識產權保護？中國外交部發言人汪文斌回應：「中方支持關注疫苗的可及性問題。中方期待各方在世貿組織的框架下積極進行建設性討論，爭取達成有效和平衡的結果。中方願為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出自己的貢獻。」並未明確表態。

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