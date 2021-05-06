中國：無限期暫停中澳戰略經濟對話機制活動

澳洲總理政府上月運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國國家發展改革委員會今天宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。圖為澳洲國旗與雪梨歌劇院。（歐新社資料照）

2021/05/06 13:18

〔中央社〕澳洲總理政府上月運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國國家發展改革委員會今天宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

中國國家發改委上午在官網發布聲明作上述宣布，並聲稱，澳洲聯邦政府某些人士近期「基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措」。

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聲明稱，基於澳洲聯邦政府當前對中澳合作所持態度，中國國家發改委決定，自即日起，無限期暫停與澳洲聯邦政府相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

澳洲去年12月通過一項對外關係法，允許坎培拉方面可以否決未來的敏感合約，並對已經簽署的合約展開檢討。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府上月才剛運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國對此憤怒回應，並警告此舉將嚴重傷害兩國原已不和的關係。

澳洲政府5月3日又宣布，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港（Darwin Port）99年的租約，且有可能予以廢止。

外界普遍分析，莫里森可能援引去年12月通過的新法，來取消中國企業長期租用達爾文港和紐卡索港（Newcastle）的合約。而此舉將為北京與坎培拉（Canberra）當局的關係開啟新爭端。

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