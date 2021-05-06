為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國：無限期暫停中澳戰略經濟對話機制活動

    澳洲總理政府上月運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國國家發展改革委員會今天宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。圖為澳洲國旗與雪梨歌劇院。（歐新社資料照）

    澳洲總理政府上月運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國國家發展改革委員會今天宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。圖為澳洲國旗與雪梨歌劇院。（歐新社資料照）

    2021/05/06 13:18

    〔中央社〕澳洲總理政府上月運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國國家發展改革委員會今天宣布，無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

    中國國家發改委上午在官網發布聲明作上述宣布，並聲稱，澳洲聯邦政府某些人士近期「基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措」。

    聲明稱，基於澳洲聯邦政府當前對中澳合作所持態度，中國國家發改委決定，自即日起，無限期暫停與澳洲聯邦政府相關部門共同組織協調的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

    澳洲去年12月通過一項對外關係法，允許坎培拉方面可以否決未來的敏感合約，並對已經簽署的合約展開檢討。

    澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府上月才剛運用新法，取消北京與維多利亞州（Victoria）的「一帶一路」協議。中國對此憤怒回應，並警告此舉將嚴重傷害兩國原已不和的關係。

    澳洲政府5月3日又宣布，正在檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港（Darwin Port）99年的租約，且有可能予以廢止。

    外界普遍分析，莫里森可能援引去年12月通過的新法，來取消中國企業長期租用達爾文港和紐卡索港（Newcastle）的合約。而此舉將為北京與坎培拉（Canberra）當局的關係開啟新爭端。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國不買澳洲大麥 阿根廷趁機增種近3成
    2021/05/05 16:13

    中國不買澳洲大麥 阿根廷趁機增種近3成
    澳軍將領去年警告：中國搞灰帶作戰 澳防武裝衝突
    2021/05/05 05:30

    澳軍將領去年警告：中國搞灰帶作戰 澳防武裝衝突

    2字頭絕版商辦！搶佔三鐵共構商機
    抗衡中國勢力入侵 澳洲新設2處太平洋島國大使館
    2021/05/04 16:27

    抗衡中國勢力入侵 澳洲新設2處太平洋島國大使館
    中國發動政治戰！ 澳洲指揮官：恐變成軍事衝突
    2021/05/04 11:16

    中國發動政治戰！ 澳洲指揮官：恐變成軍事衝突
    國際今日熱門
    美女舞者超狂站立一字馬 折腿270度讓千萬網友看呆
    2021/05/05 13:45

    美女舞者超狂站立一字馬 折腿270度讓千萬網友看呆 影片

    謠言終結站》印度護士打假針再把疫苗賣到黑市？ 查核中心闢謠
    2021/05/05 14:10

    謠言終結站》印度護士打假針再把疫苗賣到黑市？ 查核中心闢謠

    逃出絕命鎮真實版！印裔英籍記者詳述2月印度探親行過程
    2021/05/05 15:19

    逃出絕命鎮真實版！印裔英籍記者詳述2月印度探親行過程

    日本大阪、兵庫疫情緊張 5患者等不到住院在家死亡
    2021/05/05 14:17

    日本大阪、兵庫疫情緊張 5患者等不到住院在家死亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播