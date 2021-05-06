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    涉六四非法集結案 黃之鋒等4名港民主派人士判刑結果出爐

    由左至右，為前香港眾志秘書長黃之鋒、前「香港眾志」副主席袁嘉蔚、前香港區議員岑敖暉、梁凱晴。（本報合成）

    由左至右，為前香港眾志秘書長黃之鋒、前「香港眾志」副主席袁嘉蔚、前香港區議員岑敖暉、梁凱晴。（本報合成）

    2021/05/06 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒、前「香港眾志」副主席袁嘉蔚、前香港區議員岑敖暉、梁凱晴，被控參與未經港府批准舉辦的六四燭光晚會後，上月於庭上認罪，今早於區域法院判刑，黃之鋒被判10個月，岑敖暉被判6個月、袁嘉蔚與梁凱晴則被判刑4個月。

    綜合港媒報導，香港維園六四燭光晚會是香港民間悼念六四天安門事件的年度活動，去年香港警方首次下手禁止，但仍有26名民主派相關人士以及民眾到場自行悼念，不料，26名民主派人士事後被控煽惑他參與、舉行或參與未經批准集結罪。

    26名民主派人士李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、黎智英、郭永健、陳皓桓、何秀蘭、胡志偉、梁國華、黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、張崑陽、梁國雄、朱凱迪及楊森被列為被告，其中羅冠聰、張崑陽已經流亡出港，香港法庭對2人發出拘捕令。

    而黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴4人，上月30日於法院上承認「明知而參與未經批准集結罪」，全案於今日宣判判刑結果，4人一早被囚車押往區域法院，由現場法官陳廣池宣判結果。

    黃之鋒被判10個月，岑敖暉被判6個月、袁嘉蔚與梁凱晴則被判刑4個月。

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